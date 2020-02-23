رئيس كوريا الجنوبية يعلن رفع مستوى الانذار جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى "أعلى درجة"

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سيول (أ ف ب)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الأحد أن بلاده سترفع مستوى الانذار جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى "أعلى درجة"، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات.

وأكد مون بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو "نقطة تحوّل".

وأوضح الرئيس أن يتّبع توصيات الخبراء في حين سُجّلت في البلاد أربع وفيات و556 إصابة.

وارتفع عدد الإصابات بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة خصوصاً في مدينة دايغو في جنوب شرق البلاد، حيث أُصيب المئات من أتباع طائفة مسيحية كانوا أقاموا صلاة على ميتٍ منذ ثلاثة أسابيع في مستشفى.

وتضمّ كوريا الشمالية ثاني أكبر عدد من المصابين على أراضيها بعد الصين، مصدر الوباء، إذا استُثنيت سفينة "دايموند برنسيس" في اليابان.

© 2020 AFP