طواف الإمارات: أكرمان يحرز المرحلة الأولى

إعلان اقرأ المزيد

دبي (أ ف ب)

أحرز الدراج الألماني باسكال أكرمان المرحلة الأولى من طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية الذي انطلق الأحد بمشاركة فريق إسرائيلي للمرة الأولى، وشهد عودة البريطاني كريس فروم الى المنافسات بعد أشهر من تعرضه لحادث خطر.

وأنهى أكرمان من فريق "بورا-هانزغروهه" المرحلة الأولى بالسرعة النهائية، متقدما على الأسترالي كايليب إيوان والفرنسي رودي باربييه دراج فريق "اسرائيل ستارت اب ناشين" الذي يشارك في الطواف على رغم عدم ارتباط الإمارات وإسرائيل بأي علاقات دبلوماسية رسمية.

ويستمر طواف الإمارات حتى 29 شباط/فبراير، وهو يقام للعام الثاني تواليا بعد دمج طوافي أبوظبي ودبي، ويتضمن سبع مراحل بمسافة إجمالية تصل الى 1120 كلم.

وقطع أكرمان مسافة المرحلة التي أقيمت في منطقة ذا بوينت الجميرا في دبي (148 كلم)، بتوقيت 3 ساعات و29 دقيقة و19 ثانية، بفارق السرعة النهائية عن إيوان (لوتو سودال) الثاني وباربييه دراج الفريق الإسرائيلي.

وقال الدراج الألماني (26 عاما) "وضعت نفسي في مركز جيد اليوم، سرعة المرحلة كانت كبيرة جدا وفاقت 42 كلم في الساعة. اعتقد أني اتخذت قرارات صائبة في السباق ادت الى فوزي".

وأمل أكرمان في ان يسير على خطى مواطنه مارسيل كيتل الذي سبق ان توج بلقب طواف دبي عام 2017.

وشهد الطواف عودة فروم المتوج أربع مرات بلقب طواف فرنسا الدولي الأشهر في عالم الدراجات الهوائية، بعد غيابه عن المنافسات منذ تعرضه لحادث خطر أثناء التمارين في حزيران/يونيو الماضي، تسبب له بكسور في أنحاء مختلفة من جسده، واضطره للخضوع لعملية جراحية.

وأكد فروم بعدما أنهى المرحلة الأولى إن عودته منحته "شعورا جيدا".

وتشهد النسخة الحالية من طواف الإمارات مشاركة فريق إسرائيلي للمرة الأولى، في خطوة وصفها الجانب العبري بأنها "تاريخية"، وذلك بعد سلسلة خطوات من التقارب بين اسرائيل ودول عربية في الأعوام الماضية.

وقال فريق الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية إن فريق "اسرائيل ستارت اب ناشين سيدخل التاريخ الأحد عبر مشاركته في طواف الإمارات ليكون أول فريق اسرائيلي يشارك في أكبر سباق للدراجات في الشرق الأوسط".

وقام أعضاء الفريق الإسرائيلي الأحد في دبي بالتقاط صور على المسرح وهم يرتدون قمصانا بيضاء وزرقاء اللون قبل بدء الطواف.

وأكد الدراج الاسرائيلي عومر غولدشتاين لوكالة فرانس برس أنه سعيد لتواجده في الإمارات للمرة الأولى. وقال "أنا سعيد للغاية، إنها بلد لطيف. قدمنا إلى هنا مع فريق جيد"، داعيا "كافة الإسرائيليين إلى هذا البلد".

وتقام المرحلة الثانية الجبلية في حتا لمسافة 168 كلم الاثنين، بعد تعديل مسارات السباق، بشكل يتناسب مع إلغاء مرحلة الشارقة التي كانت متواجدة في الاعلان الرسمي عن نسخة 2020 في كانون الثاني/ يناير.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان ان تغيير المسارات "جاء في اطار سعيها المتواصل لتطوير وترقية المسارات للدراجين، ولضمان تحقيق التنوع والتوازن في مراحل الطواف السبع وبما يتناسب مع جميع الدراجين والفرق العالمية المشاركة".

* ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1-الألماني باسكل أكرمان (بورا-هانزغروهه) 3.29:19 ساعات

2- الأسترالي كايليب إيوان (لوتو سودال) التوقيت ذاته

3- الفرنسي رودي باربييه (اسرائيل ستارت اب ناشين) التوقيت ذاته

4-الهولندي ديلان غرونيغين (لوتو ان ال جامبو) التوقيت ذاته

5- السلوفيني لوكا ميزجيك (ميتشيليتون سكوت) التوقيت ذاته

* الترتيب العام بعد المرحلة الأولى:

1-الألماني باسكل أكرمان (بورا-هانزغروهه) 3.29:19 ساعات

2- الأسترالي كايليب إيوان (لوتو سودال) بفارق 0:04 ث

3- الصربي فلييكو ستوينتيش (فيني زابو كاي تي أم) بفارق 0:05 ث

4- الفرنسي رودي باربييه (اسرائيل ستارت اب ناشين) بفارق 0:06 ث

5- الإيطالي ليوناردو تورتوماسي (فيني زابو كاي تي أم) بفارق 0:06 ث

© 2020 AFP