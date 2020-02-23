قتلى وجرحى جراء زلزال يهز الحدود الإيرانية التركية

رجل يتفقد منزله في قرية ضربها زلزال في مقاطعة ملاطية، تركيا، 27 يناير / كانون الثاني 2020.

ضرب زلزال الحدود التركية الإيرانية صباح الأحد وأوقع سبعة ضحايا بينهم ثلاثة أطفال. وبلغت شدة الزالزال 5,7 درجات. وأصيب خمسة أشخاص ويجري البحث عن المفقودين تحت الأنقاض وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

إعلان اقرأ المزيد



أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صباح الأحد أن سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم في محافظة وان في شرق تركيا جراء زلزال بلغت شدته 5,7 درجات وضرب شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن وزير الداخلية قوله إن خمسة أشخاص آخرين جُرحوا ونُقلوا إلى المستشفى وعلق آخرون تحت الأنقاض مشيراً إلى أن "جهود البحث والإنقاذ مستمرة".

وبحسب المركز الأمريكي للدراسات الجيولوجية، يقع مركز الزلزال الذي حصل عند الساعة 05,53 ت غ (09,23 بالتوقيت المحلي)، قرب قرية حبش عليا الإيرانية على بعد أقلّ من عشرة كيلومترات من الحدود مع تركيا.

وقالت وكالة "الأناضول" إن الزلزال تسبب بأضرار في قرى عدة في محافظة وان الواقعة قرب الحدود مع إيران.

ومطلع شباط/فبراير، وقع انهياران ثلجيان في هذه المحافظة ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً، بعد عشرة أيام من وقوع زلزال في محافظة معمورة العزيز في شرق تركيا وأسفر أيضاً عن 41 قتيلاً.

فرانس24/ أ ف ب