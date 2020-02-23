ماكرون "غير واثق" من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بحلول نهاية العام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور جناح الصيد الفرنسي خلال معرض الزراعة الدولي السابع والخمسين، في مركز بورت دو فرساي للمعارض في باريس، فرنسا، 22 فبراير/ شباط 2020.

في لقاء مع صيادي السمك على هامش زيارته إلى معرض الزراعة في باريس، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت أنه "غير واثق" من إمكانية التوصل إلى "اتفاق شامل" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "بحلول نهاية العام" الجاري. ويشعر صيادو السمك في فرنسا بقلق كبير من أن يؤدي بريكسيت إلى حرمانهم من جزء كبير من وارداتهم.

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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى معرض الزراعة في باريس مساء السبت أنه "غير واثق" من إمكانية التوصل إلى "اتفاق شامل" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "بحلول نهاية العام" الجاري.

وقال ماكرون في لقاء مع صيادي سمك يشعرون بالقلق من أن يؤدي بريكسيت إلى حرمانهم من جزء كبير من وارداتهم "لست واثقا من أننا سنتوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية العام".

وأضاف "على كل حال ستصبح المفاوضات أكثر صعوبة لأنهم (البريطانيون) متشددون جدا"، موضحا أن "ماحصلنا عليه هو ألا نستثني صيد السمك من التفويض لكننا سنتعرض لضغوط" من قبل البريطانيين.

وتابع الرئيس الفرنسي أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون يملك ورقة بيده هي صيد السمك، وبهذه الورقة سيحاول الحصول على مدخل إلى السوق" الأوروبية.

وخرجتبريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير لكنها ملزمة بتطبيق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. ويفترض أن يجري الجانبان خلال هذه الفترة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتوصل الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق حول صيد السمك ينظم دخول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية وبالعكس بحلول 30 حزيران/يونيو، ليبدأ تطبيقه في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.

وصرح أحد المشاركين بعد اللقاء لوكالة الأنباء الفرنسية "ماكرون قال إننا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لأنه لا يمكن معالجة كل القضايا في وقت واحد، لكن ستكون هناك اتفاقية حول صيد السمك".

وكان كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه ذكر أن اتفاقا حول صيد السمك "لن يكون قابلا للفصل" عن الاتفاق التجاري الذي سيتم التفاوض حوله.

من جهتها، قالت لندن أن "استعادة السيطرة" على المياه الغنية بالأسماك للمملكة المتحدة لها أهمية كبرى، وأن هذه المياه يجب أن تكون مفتوحة "للسفن البريطانية" قبل كل شيء.

لكن صيادي السمك في 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتمدون إلى حد كبير على المياه البريطانية التي تمثل ثلاثين بالمئة من أعمال صيادي السمك الفرنسيين خصوصا.

في المقابل لا يملك أسطول الصيد البريطاني القدرة على تغطية كل الكميات التي تحصل عليها السفن الأوروبية. من جهة أخرى يحتاج البريطانيون إلى السوق الأوروبية لبيع منتجاتهم البحرية، إذ أن الاتحاد الأوروبي يشكل وجهة سبعين بالمئة من صادراتها.



فرانس24/ أ ف ب