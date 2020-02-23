مراسل فرانس24 في طهران: 191 مقعدا للمحافظين في نتائج أولية بالانتخابات التشريعية

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ذكر مراسل فرانس24 في طهران علي الباشا أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في إيران كشفت عن استحواذ المحافظين على 191 مقعدا في البرلمان، أما المستقلون فقد حصلوا على 34 مقعدا، كما استطاع الإصلاحيون الحصول على 16 مقعدا، وهناك 14 مقعدا سيتأجل الحسم بشأنها حتى إجراء الجولة الثانية من الانتخابات. وطبقا لهذه النتائج، فإنه يرجح أن تصل نسبة فوز المحافظين في الانتخابات إلى 76%. ومن المتوقع أن تؤثر هذه النسبة على سياسة إيران، فهي من شأنها أن تخول للمحافظين القيام بتعديلات في القوانين وعزل الوزراء أوحتى اقصاء الرئيس روحاني إذا تطلب الأمر، خصوصا أن رئيس كتلة المحافظين وهو المرشح الأقرب لرئاسة البرلمان يعارض العديد من سياسات روحاني الحالية، وفقا للمراسل.