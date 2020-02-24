أربع دول اضافية في الشرق الأوسط تسجل اصابات بفيروس كورونا المستجد

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دبي (أ ف ب)

سجلت أربع دول عربية الإثنين اصابات بفيروس كورونا المستجد، مع اعلان البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت حالات جديدة، بينما دعت الإمارات مواطنيها إلى عدم السفر إلى ايران وتايلاند.

وأعلنت مسقط تعليق كل الرحلات الجوية مع ايران "إلى إشعار آخر" بعد الإعلان عن اصابة مواطنيتين عمانيتين قدمتا من طهران بالوباء.

وإيران في مقدم الدول التي تأثرت بالفيروس، باستثناء الصين حيث بدأ انتشار "كوفيد-19" وجرى إحصاء نحو 2,600 حالة وفاة.

وتم الإعلان عن ثلاث اصابات في الكويت وواحدة في البحرين، وعاد الجميع من إيران التي توفي فيها حتى الآن 12 شخصا بعد اصابتهم بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إنّ الفحوصات الأولية التي أجریت لقادمین من مدينة مشھد الإيرانية "أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة".

والحالة الأولى ھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما، والثانیة لسعودي (61 عاما)، والثالثة لغیر محدد الجنسیة (21 عاما). وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان إنّ مواطنها "سيبقى في الكويت لحين شفائه".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية بدورها تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن بحريني قادم من إيران، "حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورًا للعلاج والعزل" في مركز صحي.

وقامت السلطات باتخاذ التدابير "الضرورية لمن خالطهم المريض"، حيث تم استدعاء هؤلاء وعددهم غير معروف لتطبيق "إجراءات العزل المعتمدة عليهم".

وأوضحت الوزارة في وقت لاحق أنّ المصاب سائق لتوصيل طلاب عاد إلى البحرين الخميس الماضي. وقد ظهرت عليه العوارض بعد دخوله للمملكة، وقام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد إلى ثلاث مدارس.

وتم فحص الطلاب على أن تغلق المدارس الثلاث لمدة أسبوعين احترازياً.

ومع بلوغ الفيروس الدولتين الخليجيتين بعدما كان وصل إلى الإمارات أيضا، تراجعت بورصات المنطقة الغنية بالنفط جميعها الاثنين وكان أكبر التراجعات في السعودية بنسبة 2,95 بالمئة.

- تعليق رحلات جوية-

وفي قطر، ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ الخطوط الجوية للإمارة "ستخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي مدة 14 يوما".

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيران الى 12، وهي أعلى حصيلة خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة الى إغلاق حدودها مع الجمهورية الاسلامية لاحتواء الوباء.

ويسافر آلاف الكويتيين والبحرينيين الشيعة إلى إيران لزيارة أماكن مقدسة، خصوصا في قم ومشهد.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظرا على دخول جميع السفن من الجمهورية الاسلامية. كما أوقفت السلطات رحلات الطيران، باستثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين المتواجدين في إيران.

وأغلق العراق الذي يدخله ملايين الإيرانيين سنويا لزيارة العتبات الشيعية المقدّسة في كربلاء والنجف، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بطلب من الأخيرة، وفقا لوسائل إعلام عراقية محلية.

وكان العراق أعلن الاسبوع الماضي منع دخول الوافدين الإيرانيين أراضيه، باستثناء الدبلوماسيين.

وإلى جانب الكويت والبحرين، سجّلت الإمارات ظهور 13 إصابة، شفيت ثلاث منها، بينما تعود آخر حالتين لزائر ايراني يبلغ من العمر 70 عاما وحالته الصحية غير مستقرة، وزوجته البالغة من العمر 64 عاما.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الإثنين منع سفر مواطنيها إلى "ايران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر" في إطار جهودها لمنع انتشار الفيروس.

وكان لبنان أعلن في 21 من شباط/فراير الماضي تسجيل أول إصابة بالفيروس لامرأة جاءت من مدينة قم الإيرانية.

وتم تسجيل اصابتين بالفيروس في اسرائيل لدى سائحين كانا على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجراً صحياً.

وظهر الوباء لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر كانون الأول/ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

وازدادت حصيلة الوفيات في الصين القارية الاثنين إلى نحو 2600 حالة، جميعها -- باستثناء حالة وفاة واحدة -- في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

© 2020 AFP