أمطار القاهرة تغرِق القمة: حضر الأهلي وغاب الزمالك.. وأسِف الاتحاد

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القاهرة (أ ف ب)

تخرج كرة القدم المصرية من أزمة لتدخل في أخرى، وآخر فصولها الإثنين انفراط عقد قمة الأهلي والزمالك، بعد تذرّع الأخير بالأمطار لعدم الحضور الى ستاد القاهرة الدولي، في خطوة أسِف لها الاتحاد المحلي وتعهد بتطبيق القوانين حيالها.

وكانت المباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة، ومرتقبة على إيقاع لقائهما المتوتر في الكأس السوبر الأسبوع الماضي في أبوظبي (فاز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح)، وإشكالاته التي تبعتها عقوبات من لجنة الانضباط، استدعت مواقف حادة من الناديين ضد اللجنة المكلفة تسيير شؤون الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.

وبقي مصير المباراة على المحك بعد العقوبات التي شملت إيقاف لاعبَين حتى نهاية الموسم هما محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حاليا والزمالك سابقا، وإمام عاشور (الزمالك) وغيرها بحق لاعبين وإداريين.

وأبدى مجلس إدارة الأهلي الأحد نيته التقدم بشكوى ضد الجنايني الى الاتحاد الدولي (فيفا)، بينما رفض مجلس إدارة الزمالك ورئيسه المثير للجدل مرتضى منصور مواصلة الدوري. لكن كما حصل مرارا سابقا، عاد الزمالك عن قراره، وأعلن خوض اللقاء لكن بتشكيلة من اللاعبين الناشئين.

كان الموعد محددا عند السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، لكن الاتحاد أخّره ساعة واحدة في انتظار وصول الزمالك الى الملعب.

برر مسؤولون في الزمالك التأخر بتعطل الحافلة التي تقلهم.

رسم الغياب مشهدا أشبه بلقطات من فيلم سينما صامت: مدرجات خالية (بقرار أمني) تحت أمطار متساقطة، لاعبو الأهلي يقومون بتمارين إحماء ومدربهم السويسري رينيه فايلر يتواصل من حين لآخر مع الحكام.

حل الموعد الجديد، وأطلق الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا صافرات فصلت بينها نحو 20 دقيقة: وقف للأولى لاعبو الأهلي بمفردهم دقيقة صمت حدادا على الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي عمرو مصطفى الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض، والثانية لإعلان انطلاق مباراة لا منافس فيها، والثالثة لإنهائها بعد انقضاء الفترة الزمنية القانونية.

وصل طاقم التحكيم والأهلي الى الستاد الأكبر في العاصمة المصرية قبل موعد المباراة، بينما تأخرت حافلة الزمالك. وأشارت قناة "أون سبورت" المصرية الناقلة لمباريات الدوري، ان تأخر الزمالك سببه تعطل الحافلة التي تقل اللاعبين في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية.

وفي اتصال هاتفي مع القناة، قال المدير الفني لفريق الناشئين في الزمالك أحمد عبد المقصود "أمضينا ثلاث ساعات في الطريق، وزحمة كبيرة، والحافلة تعطلت فوق 6 أكتوبر"، في إشارة الى جسر رئيسي في القاهرة.

وأضاف "نزلنا الى الشارع (من الحافلة) والأمن معنا. حاولوا فتح الطريق. نتقدم قليلا ونعاود التوقف"، لكنه أمل في التمكن من بلوغ الملعب.

لم يحصل ذلك، وأظهرت لقطات "أون سبورت" الحافلة تعود الى مقر النادي خالية من اللاعبين، بعد حديث عن مغادرة كل منهم بمفرده.

جاء التعليق من الاتحاد بصورة على فيسبوك أبرز فيها المقاعد الفارغة التي كانت مخصصة للزمالك، مع تعليق "نأسف لهذا المشهد... وستطبق اللائحة علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

وتنص لوائح الاتحاد على سلسلة عقوبات بحق الفريق الذي ينسحب، تشمل اعتباره خاسرا في المباراة وخصم ست نقاط من رصيده في البطولة، وصولا الى فرض عقوبات بحق مسؤوليه.

- "مبروك عليه الدوري" -

وكان الأهلي يستعد لدخول المباراة متصدرا لترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (45 نقطة) بعدما حقق 15 فوزا في المباريات الـ15 التي خاضها حتى الآن، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة (من 15 مباراة أيضا). لكن الفريق الأبيض كان يبدو أيضا في موقع قوة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تتويجه بلقبين خلال أيام معدودة: الكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي، والكأس السوبر المصرية على حساب الأهلي بالذات.

لكن منصور ظهر بموقف التحدي للاتحاد في تصريحات تلفزيونية أدلى بها قبل إعلان إنهاء المباراة. وقال لقناة "صدى البلد"، "الزمالك لم ينسحب (...) أنا رجل لن يتعرض لعقوبات. لماذا أعاقَب؟ ما الذي قمت به؟".

وأضاف بتهكم "مبروك عليه الدوري"، ردا على تعليق ان خصم نقاط من الزمالك سيعني ابتعاد الأهلي في الصدارة بشكل إضافي.

وأضاف "لن تخصم نقطة من نادي الزمالك"، ملوحا باللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في حال القيام بذلك، وانه يرغب في إظهار "ما يريد عمرو الجنايني ان يقوم به هو ولجنته بحق أبناء الأهلي والزمالك".

من جهته، ألمح حساب الأهلي على "تويتر" الى ان ابتعاد الزمالك كان متعمدا لأن "غياب المنافسة أمام البطل دائمًا من الموروثات التاريخية في بطولة الدوري"، مضيفا ان "غياب المنافس اليوم يمنح فريقنا نقاط ليواصل تربعه على قمة الدوري بالعلامة الكاملة".

وأبدى النجم السابق للزمالك حازم إمام أسفه لما جرى، قائلا لـ"أون سبورت"، "مباراة الأهلي والزمالك هي من أهم المباريات في العالم العربي، ولذلك كنت أتمنى أن يكون الشكل أفضل مما حصل، أو أن يكون الأمر أكثر وضوحا مما حصل، ولا تكون هناك السيناريوات التي جرت".

وتعاني كرة القدم المصرية من سلسلة أزمات متلاحقة في الأشهر الماضية، شملت خلافات بين الاتحاد والأندية حول جدولة المباريات، وخلافات بين الاتحاد ونجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، وصولا الى استقالة الاتحاد ورئيسه هاني أبو ريدة في صيف العام الماضي بعد الخروج المفاجئ من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر.

وتأتي الأزمة الجديدة مع تحضّر الأهلي والزمالك لخوض ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، اذ يستضيف الزمالك الترجي الجمعة، بينما يحل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضيفا على الأهلي السبت.

© 2020 AFP