إدانة المنتج الأمريكي هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

دانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء الإثنين المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، لكن برأته من تهمة "التربص الجنسي" الرئيسية التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تشديد الحكم عليه وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

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أدين الإثنين المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما.



ودانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء المنتج النافذ جدا سابقا بارتكاب أفعال جنسية إجرامية واغتصاب. إلا أنه لم يدن بتهمة "التربص الجنسي" الرئيسية التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تشديد الحكم عليه وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

فرانس24/ أ ف ب