الأوروغوياني كافاني أول لاعب يسجل 200 هدف في تاريخ باريس سان جرمان

سجل اللاعب الأوروغوياني أدينسون كافاني هدفه الـ200 في المقابلة التي جمعت ناديه باريس سان جرمان مع بوردو في المرحلة 26 من البطولة الفرنسية. وبهذه الحصيلة من الأهداف يصبح كافاني أول لاعب في تاريخ باريس سان جرمان يسجل هذا العدد من الأهداف.

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دخل اللاعب الأوروغوياني أدينسون كافاني تاريخ نادي باريس سان جرمان كأول مهاجم يسجل 200 هدف لصالحه. وسجل رأس حربة النادي الباريسي هدفه المئتين في المقابلة التي جمعت السبت فريقه بنادي بوردو ضمن المرحلة 26 من البطولة الفرنسية.



ويتقدم كافاني بفارق شاسع عن صاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي نادي العاصمة الفرنسية السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يوجد بحوزته 156 هدفا، في حين يأتي البرتغالي باوليتا في المركز الثالث برصيد 109 أهداف.



وشكلت عودته السبت إلى صفوف الفريق أمام بوردو، بعد غياب بسبب الإصابة، ثنائيا خطيرا إلى جانب الأرجنتيني إنخل دي ماريا، الذي رفع كرة تجاه زميله كافاني سددها الأخير برأسية وأنقذها حارس بوردو بأطراف أصابعه، ومن تمريرة مماثلة نجح الأوروغوياني في التسجيل هذه المرة بكرة رأسية عندما سبق مدافع بوردو المخضرم لوران كوسييلني إليها مدركا التعادل لفريقه، ليرفع عدد أهدافه إلى 200.



وخرج باريس سان جرمان السبت منتصرا بصعوبة أمام بوردو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن المرحلة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم في مباراة طرد فيها نجمه البرازيلي نيمار.



وفاز كافاني بجائزة أفضل لاعب في فرنسا لموسم 2017. واستحق الجائزة رغم فشل باريس سان جرمان في نفس العام في إحراز لقب الدوري، الذي كان ذهب لمصلحة موناكو للمرة الأولى منذ عام 2000.



فرانس24