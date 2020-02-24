الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية وأكلها إثر تفشي فيروس كورونا

قررت الصين الإثنين وبشكل فوري، فرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، حيث يشتبه بأن تكون السبب في تفشي فيروس كورونا الذي خلف أكثر من 2600 قتيل. ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

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تواصل السلطات الصينية سباقها مع الزمن لمحاولة احتواء فيروس كورونا الذي قتل بسببه أكثر من 2600 شخص. وقررت بكين الإثنين وبشكل فوري فرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية وأكلها، التي يُشتبه بأن تكون السبب في تفشي الفيروس.



واجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني الإثنين وصادقت على اقتراح بفرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية و"إلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البرية وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال"، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.



وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجرا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

فيما حضت منظمة الصحة العالمية دول العالم على الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل" في وقت دفع تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الى جهود أكثر صرامة لتقييد احتواء فيروس كورونا المستجد.



فرانس24 / أ ف ب