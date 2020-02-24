ترامب بدأ زيارة دولة الى الهند تستغرق يومين

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احمد اباد (الهند) (أ ف ب)

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الإثنين الى الهند في أول زيارة رسمية له الى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وهبطت طائرة الرئيس الأميركي عند الساعة 6,05 ت غ في مطار احمد اباد الدولي (غوجارات، غرب) حيث يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وينظم تجمع حاشد له.

ثم يتوجه الى أغرا لزيارة تاج محل عند غياب الشمس قبل التوجه الى نيودلهي حيث تعقد الثلاثاء اجتماعات ثنائية بين مسؤولين أميركيين وهنود.

وستكون هذه الزيارة مناسبة لاستعراض العلاقة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي مع تسليط الضوء على التوافق الشخصي بينهما في ظل التوتر بين البلدين نتيجة السياسات الحمائية التي يعتمدها كلاهما.

وصرح ترامب هذا الأسبوع قبل أول زيارة رسمية إلى الهند "لا نلقى معاملة جيدة من الهند، لكن من حسن الصدف أنني أكنّ تقديرا كبيرا لرئيس الوزراء مودي".

وخلال زيارته التي تستمر يومين وترافقه فيها الاميركية الأولى ميلانيا، يحضر ترامب ومودي الاثنين تجمعا حاشدا في أحمد اباد بمشاركة أكثر من مئة ألف شخص في أكبر ملعب كريكت في العالم سيتم تدشينه بهذه المناسبة.

ويقيم مودي هذا التجمع الذي أطلق عليه اسم "ناماستي ترامب" (تحية لترامب) ردا على مهرجان مماثل أقامه الرئيس الأميركي له في هيوستن بولاية تكساس في أيلول/سبتمبر الماضي وحمل اسم "هاودي مودي" (تحية لمودي باللهجة المحلية).

وخلال الزيارة سيوقع المسؤولان عقدا تشتري نيودلهي بموجبه مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 2,4 مليار دولار. غير أن روسيا، الشريك التقليدي للهند منذ حقبة الحرب الباردة، تبقى المزود الرئيسي للمعدات العسكرية لثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

واثار شراء الهند عام 2018 منظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي استياء واشنطن غير أن الإدارة الأميركية لم تفرض عقوبات اقتصادية على الهند بسبب هذه الصفقة.

© 2020 AFP