ترامب في أول زيارة رسمية للهند وسط استقبال حافل

رغم التوتر القائم بين البلدين، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إلى الهند في أول زيارة رسمية يقوم بها لهذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا. وستكون هذه الزيارة مناسبة لاستعراض العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي مع تسليط الضوء على التوافق الشخصي بينهما.

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في أول زيارة رسمية للهند، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الاثنين إلى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا. فقد حطت طائرة ترامب عند الساعة 6:05 ت غ في مطار أحمد آباد الدولي (غوجارات، غرب) حيث يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ويُنظم تجمع حاشد له.



ومن المقرر أن يتوجه إلى أغرا لزيارة تاج محل عند غياب الشمس قبل الذهاب إلى نيودلهي حيث تعقد الثلاثاء اجتماعات ثنائية بين مسؤولين أمريكيين وهنود.



وستكون هذه الزيارة مناسبة لاستعراض العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الهندي مع تسليط الضوء على التوافق الشخصي بينهما في ظل التوتر بين البلدين نتيجة السياسات الحمائية التي يعتمدها كلاهما.



وصرح ترامب هذا الأسبوع قبل أول زيارة رسمية إلى الهند "لا نلقى معاملة جيدة من الهند، لكن من حسن الصدف أنني أكنّ تقديرا كبيرا لرئيس الوزراء مودي".



وخلال زيارته التي تستمر يومين وترافقه فيها الأمريكية الأولى ميلانيا، يحضر ترامب ومودي الاثنين تجمعا حاشدا في أحمد آباد بمشاركة أكثر من مئة ألف شخص في أكبر ملعب كريكت في العالم سيتم تدشينه بهذه المناسبة.



ويقيم مودي هذا التجمع الذي أطلق عليه اسم "ناماستي ترامب" (تحية لترامب) ردا على مهرجان مماثل أقامه الرئيس الأميركي له في هيوستن بولاية تكساس في أيلول/سبتمبر الماضي وحمل اسم "هاودي مودي" (تحية لمودي باللهجة المحلية).



وخلال الزيارة سيوقع المسؤولان عقدا تشتري نيودلهي بموجبه مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 2,4 مليار دولار. غير أن روسيا، الشريك التقليدي للهند منذ حقبة الحرب الباردة، تبقى المزود الرئيسي للمعدات العسكرية لثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.



وأثار شراء الهند عام 2018 منظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي استياء واشنطن غير أن الإدارة الأميركية لم تفرض عقوبات اقتصادية على الهند بسبب هذه الصفقة.



فرانس24/ أ ف ب