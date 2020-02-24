دورة دبي: ديوكوفيتش الفائز بسهولة على الجزيري يلاقي كولشرايبر

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دبي (أ ف ب)

حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش موعدا مع الألماني فيليب كولشرايبر في الدور الثاني لدورة دبي الدولية للمحترفين في كرة المضرب، بعد فوزه السهل على التونسي مالك الجزيري 6-1 و6-2 الإثنين.

واحتاج ديوكوفيتش المصنف أول عالميا وفي دبي، الى ساعة و46 ثانية فقط للتغلب على منافسه المشارك في الدورة الإماراتية ببطاقة دعوة.

وهو الفوز الثاني للصربي في ثاني مواجهة مباشرة ضد التونسي، علما بأن لقاءهما الأول يعود الى دور الـ16 في دورة دبي بالذات عام 2016.

وسيكون ديوكوفيتش المتوج أربع مرات في دبي آخرها عام 2013، والذي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 2016، على موعد في الدور المقبل مع كولشرايبر الذي تخطى اليوم المصري محمد صفوت، بعدما قلب تأخره في المجموعة الأولى الى فوز بنتيجة 4-6، 6-4 و6-صفر.

الى ذلك، بلغ الروسي كارن خاتشانوف الدور الثاني بفوزه السهل الإثنين على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين بنتيجة 7-6 (7-2) و6-1.

وتمكن المصنف سابعا في الدورة و17 عالميا والمقيم في دبي، من استعادة إيقاعه مرتين في المجموعة الأولى بعد كسر إرساله من قبل كوكوشكين، قبل ان يفوز في المجموعة الثانية بسهولة تامة.

وقال خاتشانوف "الدور الأول يكون صعبا، ودائما ما أحاول الاعتياد على ذلك (...) أنا سعيد جدا لتمكني من تحقيق الفوز. علي أن أخوض مباراة أخرى، أحصل على فرصة إضافية للعب بشكل أفضل، والتحسن كما دائما".

وفي أبرز مباريات الدور الأول أيضا، التحق بخاتشانوف مواطنه أندري روبليف المصنف سادسا، بفوزه على الإيطالي لورنتسو موسيتي 6-4 و6-4، بينما تغلب الفرنسي ريشار غاسكيه على الجنوب إفريقي لويد هاريس بنتيجة 7-6 (7-5) و6-4.

© 2020 AFP