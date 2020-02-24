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سيارة تدهس مشاركين في كرنفال وسط ألمانيا وتوقع جرحى

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قسم من ألمانيا يحتفل بما يسمى "إثنين الورود".
قسم من ألمانيا يحتفل بما يسمى "إثنين الورود". © صورة من شاشة فرانس24.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع

أفادت الشرطة الألمانية ووسائل إعلام أن سيارة صدمت الإثنين مسيرة كرنفال في قرية فولكمارسن بمقاطعة هيسي (وسط ألمانيا) ما أسفر عن سقوط "العديد من الجرحى". وقالت الشرطة إنه تم "توقيف" سائق السيارة، لكنها لم تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ"إثنين الورود" ضمن فعاليات الكرنفال.

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صدمت سيارة الإثنين مسيرة كرنفال في قرية فولكمارسن بمقاطعة هيسي (وسط ألمانيا) موقعة "العديد من الجرحى"، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأوردت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن شهود أن سيارة مرسيدس رمادية صدمت الحشد قرابة الساعة 14,30 (13,30 ت غ)، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بينهم أطفال.

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من جانبها، أفادت الشرطة أنه تم "توقيف" سائق السيارة بدون أن تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ"إثنين الورود" ضمن فعاليات الكرنفال.

وأعلنت السلطات المحلية في وقت لاحق أن المنفذ مواطن ألماني عمره 29 عاما، فيما انتشرت معلومات متضاربة عما إذا كان ذلك اعتداء أم حادثا عرضيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في مقاطعة هيسي: "لا يمكن في الوقت الحاضر استبعاد وقوع اعتداء".

من جهته أفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة "دي بي آ" أن التحقيق يتجه "نحو عمل متعمد" إنما "ليس اعتداء".

فرانس24/ أ ف ب

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