فيروس كورونا: تراجع الإصابات بالصين وقلق دولي مع تسارع تفشي الوباء بدول أخرى

سجلت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في الصين انخفاضا بنسبة الثلث تقريبا مقارنة بتلك التي سجلت الأحد الماضي والتي ناهزت 650 إصابة. وإن شهدت وتيرة تفشي الوباء في الصين تراجعا، فإنها سجلت ارتفاعا في سائر أنحاء العالم، إذ قارب عدد المصابين بالوباء خارج الأراضي الصينية 1500 شخص يتوزعون على أكثر من 25 دولة ومنطقة.

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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا الجديد" في الصين القارية الاثنين إلى 2592 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.



وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع تلك المسجلة الأحد حين توفي 97 شخصا بالفيروس.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوبي.



وتمثل حصيلة الإصابات الجديدة انخفاضا بنسبة الثلث تقريبا بالمقارنة مع عدد الإصابات التي سجلت الأحد وناهز حوالى 650 إصابة.

وإذا كانت وتيرة تفشي الوباء في الصين تشهد تراجعا فإن هذا الوباء يتفشى بصورة متسارعة في سائر أنحاء العالم.



وبلغ عدد المصابين بالوباء خارج البرّ الرئيسي للصين حوالى 1500 شخص يتوزعون على أكثر من 25 دولة ومنطقة.



ويتركّز القلق حاليا في ثلاث دول على الأقل هي كوريا الجنوبية (763 إصابة و7 وفيات) وإيران (حوالى 40 إصابة وثماني وفيات) وإيطاليا (149 إصابة وثلاث وفيات).

وأرغم الوباء الأحد كوريا الجنوبية على إعلان حالة الإنذار القصوى بعد أن فرضت إيطاليا حجرا صحيا على مدن عديدة واتخاذ دول مجاورة لإيران خطوات حمائية.



وبسبب القلق المتزايد من ارتفاع عدد الحالات في إيران (43 إصابة) والوفيات (ثمانية) أغلقت كل من تركيا والأردن وباكستان وأفغانستان حدودها أو قلصت المبادلات مع هذا البلد. والتدابير المتخذة موقتة.

والاثنين أعلنت الكويت عن أول إصابات بفيروس كورونا المستجد لثلاثة أشخاص عائدين من إيران بينهم سعودي، بينما سجّلت البحرين للمرة الأولى كذلك إصابة أحد مواطنيها، حسبما أفادت وزارتا الصحة في الدولتين الخليجيتين.



والفيروس الذي ظهر لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الصينية أدى إلى وفاة 2442 شخصا وإصابة 77 ألفا في الصين القارية وتفشى في نحو ثلاثين بلدا في العالم مسببا 24 حالة وفاة.



ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.



وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجرا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوبي في الأيام التي تلت.

فرانس24/ أ ف ب



