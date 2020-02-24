كرة القدم: وفاة عمرو فهمي الذي ساهم في كشف ملفات فساد في "الكاف" عن 37 عاما

توفي الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)عمرو فهمي الأحد عن عمر ناهز 37 عاما "بعد صراع مع مرض السرطان"، بحسب ما أوردت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية عبر موقعها الإلكتروني. وينسب إليه دور أساسي في كشف ملفات فساد في الهيئة القارية.

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توفي الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)عمرو فهمي، الذي ينسب إليه دور أساسي في كشف ملفات فساد في الهيئة القارية، الأحد عن عمر ناهز 37 عاما.

وأوردت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية عبر موقعها الإلكتروني أن فهمي توفي "بعد صراع مع مرض السرطان".



وأورد الاتحاد الإفريقي في بيان عبر موقعه الإلكتروني "نعرب عن خالص تعازينا لوفاة الأمين العام السابق عمرو فهمي الذي وافته المنية يوم الأحد، 23 فبراير (شباط) 2020، في القاهرة (...) بعد مرض قصير". كما نعى فهمي الاتحاد المصري للعبة وعدد من الأندية المحلية.



وعمرو فهمي هو حفيد مراد الذي تولى منصب الأمين العام للكاف لنحو عقدين من الزمن حتى العام 1982، قبل أن يخلفه نجله مصطفى (والد عمرو) في منصب تبوأه حتى العام 2010.



وبدأ مشواره المهني في الكاف عام 2007، وصولا إلى تعيينه أمينا عاما في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 خلفا للمغربي هشام العمراني. لكن الكاف أعلن في نيسان/أبريل 2019 إقالة عمرو فهمي وتعيين المغربي معاذ حجي خلفا له.



وفي حين وضع الكاف الخطوة في إطار "إعادة هيكلة" إدارته، أفادت تقارير صحفية أنها أتت ردا على توجيه فهمي اتهامات بالفساد لرئيس الكاف أحمد أحمد الذي انتخب في منصبه في العام 2017، خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي أمضى نحو ثلاثة عقود في الرئاسة.



ويواجه الاتحاد الإفريقي في الأشهر الماضية فترة عصيبة شملت التحقيق مع رئيسه أحمد في فرنسا في حزيران/يونيو الماضي بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله من دون توجيه اتهامات إليه.



وأتى التحقيق الفرنسي مع أحمد على خلفية قيام الكاف من طرف واحد، بإلغاء عقد موقع مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية، وإبرام آخر مع شركة "تاكتيال ستيل" التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.



ودخل الكاف في الأشهر الستة الماضية تحت مظلة الإشراف المباشر للاتحاد الدولي (فيفا)، من خلال تعيين الأمينة العامة للأخير سامورا مفوضة لإفريقيا في مهمة انتهت بنهاية كانون الثاني/يناير.



وبعد أيام من إعلان إنجاز مهمة سامورا بـ "نجاح" مطلع شباط/فبراير، برزت قضية تقرير مسرب عن المهمة التي أوكل الفيفا شركة "بي دبليو سي" للتدقيق المالي القيام بها في الاتحاد الإفريقي، ومن خلاصاته إن سجلات الأخير "غير جديرة بالثقة"، وأن التدقيق المحاسبي غاب عن العام 2015، وخلال أشهر في 2019.



واعتبر الاتحاد الإفريقي إثر اجتماع للجنته التنفيذية هذا الشهر، أن التقرير عبارة عن "ادعاءات غير ذات أساس".



فرانس24/ أ ف ب