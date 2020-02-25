أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في زيارة رسمية للجزائر

أمير قطر في الكويت، في 11 فبراير/شباط 2020.

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا سيلتقي خلالها بالرئيس عبد المجيد تبون، وذلك بعد زيارته تونس الإثنين وصباح الثلاثاء. وأكد تبون على وجود "توافق تام" بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء محادثات في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. ووصل إلى الجزائر قادما من الجارة تونس، حيث أجرى زيارة الإثنين والثلاثاء.



وكان في استقباله الرئيس الجزائري ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

وأكد تبون على وجود "توافق تام" بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).

ونقلت الوكالة عن تبون قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير دولة قطر إن هناك "توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي".

وتعد زيارة الشيخ تميم بن حمد الثالثة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون في كانون الأول/ديسمبر بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كانون الثاني/يناير ثم الرئيس التونسي قيس سعيّد في 2 شباط/فبراير.

والجزائر وقطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم، كما استثمرت الدوحة بواسطة مجموعة "قطر ستيل" في إنشاء مصنع للحديد والصلب شرق الجزائر بطاقة إنتاج 4,2 مليون طن سنويا وتكلفة ملياري دولار.

فرانس24/ أ ف ب



