إيطاليا: اجتماع لوزراء الصحة مع دول الجوار لتحديد سبل التعامل مع فيروس كورونا

من المتوقع أن تعقد الحكومة الإيطالية الثلاثاء اجتماعا تنسيقيا مع وفد من منظمة الصحة العالمية ووفد من الاتحاد الأوروبي لتحديد سبل التعامل مع فيروس كورونا. فقد ذكر مراسل فرانس24 في روما سمير القريوتي أن رئيس الوزراء الإيطالي أعلن أن إحدى بؤر الفيروس كانت داخل مستشفى غير مطابق للمعايير. وأكد المراسل أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا وصل إلى سبع حالات وفاة، تم تسجيل آخرها الاثنين في مدينة ميلانو، ويتعلق الأمر بشخص عمره 62 عاما ليكون بذلك أصغر المتوفين سنا.

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي أن سبب نشأة إحدى بؤر فيروس كورونا المستجد في شمال إيطاليا هو إدارة "أحد المستشفيات" بطريقة غير مطابقة للمعايير.

وقال كونتي، ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، إنها "مبادرات ذاتية غير مبررة" موضحا أن إحدى بؤر المرض في شمال البلاد مرتبطة بـ"مستشفى" لم يحترم المعايير من دون تحديد اسم المستشفى.

وبعد فرض حجر صحي على 11 بلدة في شمال البلاد، أي عزل أكثر من 50 ألف شخص، أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تتخذ تدابير صارمة لاحتواء وباء كوفيد-19.

وتوفي خمسة أشخاص في البلاد منذ الجمعة، بينما ذكر مراسل فرانس24 في روما سمير القريوتي أن عدد الوفيات وصل سبعة.

وسجلت أكثر من مئتي إصابة، من بينهم 167 حالة في لومبارديا حيث قررت السلطات إغلاق المدارس لمدة أسبوع وإلغاء كل الأنشطة الثقافية والرياضية.

فرانس24/ أ ف ب