استمرار الغارات الجوية بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإسرائيل في غزة

تواصلت في قطاع غزة ليل الاثنين عمليات القصف بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإسرائيل، ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري جديد قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

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قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، شهد قطاع غزة ليل الاثنين تصعيدا في عمليات القصف المتبادلة بين حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإسرائيل.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت مساء الاثنين نهاية "ردها العسكري" على مقتل ثلاثة من مقاتليها بنيران إسرائيلية في قطاع غزة ودمشق، بعدما دعت الأمم المتحدة إلى "الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ" من غزة ووقف الضربات على إسرائيل.

لكن بعد نحو ساعة وإثر استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، تراجعت الحركة عن قرارها وأعلنت استئناف الضربات على إسرائيل.

"العدو لم يلتزم"

وقال الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، أبو حمزة "كنا قد أعلنا إنهاء ردنا العسكري على جريمتي الاغتيال في خان يونس ودمشق، لكن العدو لم يلتزم وقصف مواقعنا ومقاتلينا".

وأضاف "لذلك نعلن أننا قمنا بالرد تأكيدا على معادلة القصف بالقصف".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أطلقت الإثنين دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة بعد ضربات ليلية إسرائيلية على مواقع لها في غزة وسوريا، ما أدى إلى إغلاق مدارس وطرقات في جنوب اسرائيل.

إغلاق المدارس

وبعدما قضى نحو 65 ألف تلميذ إسرائيلي يوم الاثنين في منازلهم بسبب التصعيد العسكري، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن المدارس الواقعة في المدن والمناطق المجاورة للقطاع ستبقى مغلقة الثلاثاء.

ويأتي هذا التصعيد العسكري قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي الأحد قرابة 20 صاروخا على إسرائيل في قصف قالت إنه رد على قتل القوات الإسرائيلية أحد عناصرها قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة والدولة العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة لوسائل الإعلام "تم إطلاق ستة صواريخ من غزة على الأراضي الاسرائيلية. اعترض نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ خمسة منها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن ليل الأحد غارات جوية استهدفت "مواقع" للجهاد الإسلامي قرب دمشق وأدت لمقتل اثنين من عناصرها، وذلك ردا على قصف صاروخي شنته الحركة الفلسطينية من قطاع غزة على جنوب الدولة العبرية انتقاما لمقتل أحد عناصرها برصاص القوات الإسرائيلية الأحد.

إغلاق المعابر

ومساء الإثنين، أعلنت السلطات الإسرائيلية التي تفرض منذ 13 عاما حصارا على قطاع غزة أنّ معبر بيت حانون (إيريز) المخصص لانتقال الأفراد بين القطاع وإسرائيل ومعبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع تم إغلاقهما "حتى إشعار آخر". كما أعلنت الإغلاق التام للمنطقة البحرية لقطاع غزة ما يعني منع صيادي القطاع من الخروج للصيد.

وحذر نتانياهو قائلا إن "على الجهاد الإسلامي وحماس أن تفهما أن هذا لا يمكن أن يستمر. إن لم توقفا الضربات بشكل تام، ولست أتحدث عن يوم أو يومين، وإنما نهائيا، سنمضي قدما في حملة (عسكرية) واسعة النطاق"، ملغيا كل التجمعات الانتخابية التي كانت مقررة مساء الإثنين.



"القبة الحديدية" تتصدى للصواريخ القادمة من قطاع غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مقاتلات إسرائيلية قصفت أهدافا إرهابية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي جنوب دمشق في سوريا، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة".

وفي حين أكد الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" اعترضت 17 من هذه الصواريخ، لم ترد تقارير عن سقوط إصابات من جراء هذا القصف الذي أعلنت الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنه.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات تسببت بمقتل ستة مقاتلين على الأقل، بينهم العنصران اللذان أعلنت سرايا القدس مقتلهما.

وقالت سرايا القدس في بيان تلقّت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه فجر الاثنين إنها "تزف المجاهدين زياد أحمد منصور (23 عاما) وسليم أحمد سليم (24 عاما) اللذين ارتقيا إثر قصف صهيوني في دمشق".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات في سوريا استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن نادراً ما تبنّت إسرائيل هذه الغارات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها حركة الجهاد الإسلامي في سوريا بغارات إسرائيلية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أسفرت غارة إسرائيلية على مبنى في حي المزة في دمشق عن مقتل شخصين، أحدهما نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.



فرانس24/ أ ف ب