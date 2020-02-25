الإمارات تعلق الرحلات من وإلى ايران بسبب كورونا المستجد

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دبي (أ ف ب)

علّقت الإمارات الثلاثاء جميع الرحلات من وإلى ايران، مع تسجيل دول خليجية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قادمين من الجمهورية الإسلامية بعضهم عن طريق دبي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان تعليق جميع رحلات الركاب والشحن "لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية" لمواجهة الفيروس الذي تسببت بوفاة 15 شخصا في إيران.

والإمارات أكبر شريك تجاري لإيران في منطقة الخليج، كما أن مطار دبي الدولي يعد نقطة عبور رئيسية للمسافرين بين دول خليجية وإيران.

وجاء قرار وقف الرحلات في وقت ازدادت الإصابات في الدول الخليجية.

ففي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بالفيروس لأشخاص قادمين من ايران عبر دبي، ما أدى إلى ارتفاع الاصابات بالفيروس إلى 8 حالات جميعهم أتوا من الجمهورية الإسلامية.

وبحسب الوزارة، فإن الحالات المصابة الجديدة هي لمواطنين بحرينيين رجل وامرأة، بالإضافة إلى 4 مواطنات سعوديات وصلن إلى المملكة بعد زيارتهن لإيران.

وقال البيان إن الحالات دخلت البحرين قبل إعلان شؤون الطيران المدني في المملكة الخليجية تعليق كافة الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة في الإمارات لمدة 48 ساعة.

وسجلت في الكويت إصابة ثلاثة كويتيين بالفيروس ممن "كانوا في الحجر الصحي الإجباري"، ليصل العدد الإجمالي إلى ثماني حالات حتى الآن.

وإيران في مقدمة الدول التي تأثرت بالفيروس، باستثناء الصين حيث بدأ انتشار "كوفيد-19"، إذ توفي فيها 15 شخصا.

ويسافر آلاف الكويتيين والبحرينيين الشيعة إلى إيران لزيارة الأماكن المقدسة فيها، خصوصا في قم ومشهد.

وكانت الإمارات، التي سبق وأن أعلنت عن اكتشاف 13 حالة مصابة على أراضيها، أوقفت الرحلات مع المدن الصينية باستثناء العاصمة بكين.

وسجلت سلطنة عمان اصابتين مساء الإثنين بالفيروس، بينما لم تعلن كل من السعودية أو قطر عن تسجيل اصابات داخل أراضيهما.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة الثلاثاء إلى أكثر من 2600 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

© 2020 AFP