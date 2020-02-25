الامم المتحدة تؤكد ان المحادثات السياسية حول ليبيا ستبدأ في موعدها

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طرابلس (أ ف ب)

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الثلاثاء ان الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر الاربعاء رغم اعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.

وصرح جان العلم المتحدث باسم البعثة لفرانس برس أن "الحوار السياسي الليبي سيبدأ غدا كما هو مقرر".

والإثنين أعلن البرلمان الذي مقره في شرق البلاد والمدعوم من المشير خليفة حفتر ومجلس الدولة الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس "تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية التي تنظمها الامم المتحدة في جنيف، وتحدث كل منهما عن اسباب مختلفة.

والحوار السياسي الذي سيبدأ الأربعاء سيضم 13 ممثلا للبرلمان الموالي لحفتر و13 ممثلا لمجلس الدولة وشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الامم المتحدة غسان سلامة.

ومنذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة ومقرها طرابلس وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر في الشرق والذي شنت قواته في نيسان/ابريل 2019 هجوما في محاولة للسيطرة على العاصمة الليبية.

ومنذ نيسان/أبريل 2019 تسببت المواجهات بمقتل أكثر من ألف شخص.

© 2020 AFP