الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
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أعلنت الجزائر الثلاثاء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير/شباط، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في نشرة الأخبار المسائية. وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.
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ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر أعلنت الثلاثاء عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير/شباط.
وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.
فرانس24/ رويترز
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