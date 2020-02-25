الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أول حالة إصابة في الجزائر. © iStock

أعلنت الجزائر الثلاثاء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير/شباط، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في نشرة الأخبار المسائية. وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.