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الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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أول حالة إصابة في الجزائر.
أول حالة إصابة في الجزائر. © iStock
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت الجزائر الثلاثاء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير/شباط، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في نشرة الأخبار المسائية. وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.

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ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر أعلنت الثلاثاء عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فبراير/شباط.

وقال التلفزيون نقلا عن وزير الصحة إن الرجل يخضع للحجر الصحي.

فرانس24/ رويترز

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