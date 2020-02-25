الدوري الأميركي: ميدلتون يقود باكس للفوز على ويزاردز بعد التمديد

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد كريس ميدلتون فريقه ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية الى فوز صعب على مضيفه واشنطن ويزاردز بعد التمديد بنتيجة 137-134 بتسجيله 40 نقطة، كانت كافية للرد على النقاط الـ55 التي سجلها برادلي بيل لأصحاب الارض الاثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخرج العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم باكس بالأخطاء الستة، ليجد نفسه في مأزق في واشنطن، بعدما تقدم 20 نقطة في المباراة.

الا ان ميدلتون وبمساعدة من إريك بليدسو (23 نقطة و10 تمريرات حاسمة) وروبن لوبيز، نجحوا في قيادة فريقهم الى الفوز وتعزيز سجل فريقهم الأفضل في الدوري هذا الموسم.

وبدا باكس، الذي ضمن تأهله الى الأدوار الاقصائية الأحد محققا رقما قياسيا كأسرع الأندية تأهلا الى البلاي أوف، في طريقه لتحقيق فوز مريح. لكن بيل نجم ويزاردز سجل 22 نقطة في الربع الأخير، وعوّض تأخر فريقه بفارق 15 نقطة.

وعندما دخل أنتيتوكونمبو الذي أنهى اللقاء بـ22 نقطة و14 متابعة، في مشكلة الأخطاء خلال الشوط الثاني قبل أن يخرج بالأخطاء الستة قبل 1:36 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، وجد باكس نفسه متقدما بفارق ثلاث نقاط فقط.

وتمكن بيل من معادلة النتيجة بثلاثية ليحتكم الفريقان الى التمديد حيث تقدم أصحاب الأرض بفارق أربع نقاط قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي. وحصل ميدلتون الذي أهدر ست محاولات متتالية في وقت متأخر من الربع الأخير، على خطأ وسجل الرميتين الحرتين قبل أن يسجل سلة ثنائية معادلا الأرقام، وأضاف ثلاثية مع تبقي 31,2 ثانية، ليمنح لها فريقه التقدم بنتيجة 135-132.

وعلى رغم تمكن بيل بعد ذلك من تسجيل رميتين حرتين، رد عليهما ميدلتون بالمثل مع تبقي أقل من ثماني ثوانٍ على النهاية. وكاد ويزاردز ان يعادل في الرمق الأخير، لكن المحاولة البعيدة لتروي براون باءت بالفشل.

وقال ميدلتون تعليقا على ردة فعل باكس على تألق بيل في آخر فترات المباراة "أعتقد أننا استجبنا جيدا. لقد كان رائعا، ولكننا نجحنا في جعل الأمور أصعب بالنسبة له في النهاية".

وأصبح بيل الذي سجل 53 نقطة ضد شيكاغو بولز الأحد، أول لاعب منذ الاسطورة الراحلة كوبي براينت يسجل 50 نقطة على الأقل في مباراتين متتاليتين. وعلّق اللاعب على ذلك بالقول "هذا جنون".

وجاء ذلك بعد ساعات على الحفل التأبيني الحاشد الذي أقيم في ملعب "ستايبلز سنتر" معقل لوس أنجليس ليكرز تحية للنجم السابق وابنته جيانا اللذين قضيا في حادث تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.

وسجل براينت 60 نقطة أمام ممفيس غريزليز و50 أمام نيو أورليانز بيليكانز في 22 آذار/مارس 2007 و23 منه، في آخر مباراتين من سلسلة من أربعة لقاءات متتالية سجل خلالها 50 نقطة على الأقل.

© 2020 AFP