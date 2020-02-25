السعودية: قرار ملكي بتحويل هيئات الاستثمار والسياحة والرياضة إلى وزارات

قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة، إلى وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة على التوالي، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية الحكومية. كما قرر إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بوزارة الإعلام بالإضافة إلى عمله.

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استحدثت السعودية بأمر ملكي ثلاث وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة، حسبما جاء في قرارات صدرت الثلاثاء عن الملك سلمان بن عبد العزيز.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الحكومية إن الملك سلمان قرر تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، إلى وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تطبق المملكة سياسة انفتاح اجتماعي واقتصادي، إذ بدأت المملكة نهاية العام الماضي بإصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية.



وتضمنت القرارات الملكية أيضا دمج وزارات وتكليف وزراء بمهام وزارية إضافية. وقرر العاهل السعودي ضم وزارة "الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" وتعديل اسمها ليصبح "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".



كما قرر إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه الذي تولاه قبل أشهر وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بوزارة الإعلام بالإضافة إلى عمله. وكلف كذلك وزير الإسكان بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.



وشمل التغيير عودة خالد الفالح كوزير للاستثمار. وكان الفالح أقيل في أيلول/سبتمبر الفائت من منصبه كوزير للطاقة.



وتسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى توفير تمويل لخطة الأمير محمد الإصلاحية الطموحة "رؤية 2030" التي طرحها عام 2016 لتنويع الاقتصاد، في وقت بدأ يشكل تفشي فيروس كورونا المستجد ضغوطا إضافية على أسعار الخام.



وتستعد لاستضافة قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر، في حدث ضخم من المقرر أن يشهد اجتماع زعماء أكبر اقتصادات العالم في الرياض.

فرانس24/ أ ف ب