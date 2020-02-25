ترامب يواصل زيارته إلى الهند وسط مقتل عشرة أشخاص وإصابة 150 في أعمال شغب بنيودلهي

لقي عشرة أشخاص حتفهم الثلاثاء وأصيب أكثر من 150 آخرين في اشتباكات وقعت بين جماعتين متناحرتين في العاصمة الهندية نيودلهي، كما أعلنت الشرطة. وتتزامن أعمال الشغب مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأول زيارة له إلى الهند.

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قالت الشرطة الهندية الثلاثاء إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين في اشتباكات وقعت بين جماعتين متناحرتين في العاصمة نيودلهي في أعمال شغب، فيما يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأول زيارة له إلى الهند.

واندلعت أعمال عنف في عدة مناطق بشمال شرق نيودلهي على مسافة كيلومترات من مكان اجتماع ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.



وكانت الاشتباكات قد بدأت في مطلع الأسبوع ثم تحولت إلى أعمال عنف دامية الإثنين لتصبح أسوأ أعمال عنف شهدتها نيودلهي منذ بدء الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية قبل أكثر من شهرين.



وقال ضابط الشرطة أنيل ميتال "تأكد مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وشرطي واحد" مضيفا أن أكثر من 150 شخصا أصيبوا أيضا في الاشتباكات منذ يوم الإثنين. من جهته، قال مدير إدارة الإطفاء في العاصمة، أتول جارج، إن أعمال العنف لم تتراجع منذ الثلاثاء على الرغم من أن السلطات فرضت قانون الطوارئ الذي يمنع التجمعات في الأماكن التي تشهد أعمال عنف.



وبثت القنوات التلفزيونية المحلية لقطات ظهرت فيها سحب من الدخان المنبعث من سوق لإطارات السيارات تم إشعال النار فيه. ورأى شاهد من رويترز حشودا تمسك بهراوات وحجارة وتجوب الشوارع في مناطق بشمال شرق العاصمة وسط تقارير جديدة عن تبادل الرشق بالحجارة.



والعاصمة الهندية مركز للاحتجاجات المناهضة للقانون الذي ييسر حصول المقيمين غير المسلمين في البلاد من ثلاث دول مجاورة يغلب المسلمون على سكانها على الجنسية الهندية.



وأثار القانون اتهامات لمودي وحزبه القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) بتقويض التقاليد العلمانية للهند. لكن الحزب ينفي أي انحياز ضد الأقلية المسلمة بالبلاد والتي تضم 180 مليون نسمة، لكن المناهضين للقانون يحتجون ويعتصمون في أجزاء من نيودلهي.

فرانس24/ رويترز