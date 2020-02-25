دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يكتسح مضيفه تشلسي 3-صفر وبرشلونة يتعادل أمام نابولي

© أ ف ب

حقق بايرن ميونيخ مساء الثلاثاء فوزا كبيرا على مضيفه تشلسي بنتيجة 3-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. من جهته، تعادل برشلونة بقيادة ليونيل ميسي على أرض نادي نابولي 1-1.

إعلان اقرأ المزيد

خطى بايرن ميونيخ خطوة عملاقة نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما اكتسح مضيفه تشلسي على ملعب "ستامفورد بريج" بنتيجة 3-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي. وسجل أهداف النادي الألماني لاعبه الدولي نيابري في الدقيقتين 51 و54 والبولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 76.

من جانبه، تعادل فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام نابولي بهدف لمثله. وسجل البلجيكي ميرتينس لنابولي في الدقيقة 30 ثم أدرك الفرنسي غريزمان هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 57.

فرانس24