دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يفتقد سيلفا في إياب ثمن النهائي

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باريس (أ ف ب)

تعرض البرازيلي تياغو سيلفا قلب دفاع باريس سان جرمان لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين خلال فوز متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم على بوردو 4-3 الأحد، بحسب ما ذكر فريق العاصمة، ما سيبعده عن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في 11 آذار/مارس المقبل.

وأشار الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، الى ان عودة اللاعب البالغ 35 عاما "مقدرة بعد ثلاثة أسابيع بحسب تطوره العيادي".

وكان سان جرمان خسر 1-2 ذهابا في ألمانيا، ضمن مسابقة يبحث عن تفادي الخروج من دورها الثمن نهائي للموسم الرابع تواليا.

وسيفتقد إيابا لاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتي والظهير البلجيكي توما مونييه بسبب الايقاف.

وباصابة مدافع ميلان السابق، ستتغير خطط المدرب الألماني توماس توخل الذي اعتمد على ثلاثة مدافعين في قلب الدفاع في مباراة الذهاب، ويمكنه الآن التعويل فقط على البرازيلي ماركينيوس.

ومرة جديدة يخوض سان جرمان الأدوار الاقصائية منقوصا من بعض لاعبيه الأساسيين، على غرار الموسمين الماضيين عندما افتقد نجم هجومه البرازيلي نيمار أغلى لاعب في العالم.

وأضاف سان جرمان في بيانه ان لاعب وسطه الاسباني أندر هيريرا "سيغيب بين 6 و8 أسابيع" بسبب تمزق في العضلة الرباعية اليسرى.

© 2020 AFP