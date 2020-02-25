دوري ابطال اوروبا: بايرن يضع قدما في ربع النهائي بثلاثية في مرمى تشلسي

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لندن (أ ف ب)

وضع بايرن ميونيخ قدما في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا بفوزه اللافت على تشلسي بثلاثية نظيفة في عقر دار الاخير ملعب "ستامفورد بريدج" في ذهاب الدور ثمن النهائي الثلاثاء.

وحافظ الفريق البافاري بالتالي على سجله المثالي في المسابقة القارية بتحقيقه فوزه السابع تواليا هذا الموسم.

وهي الخسارة الثالثة لاحد ممثلي الكرة الانكليزية في ذهاب هذا الدور، بعد سقوط ليفربول حامل اللقب امام اتلتيكو مدريد الاسباني صفر-1 خارج ملعبه، وتوتنهام امام لايبزيغ الالماني صفر-1 على ارضه.

والمفارقة ان الفرق الانكليزية الثلاثة لم تسجل اي هدف علما بانها كانت حاضرة بقوة في نهائي المسابقتين القاريتين الموسم الماضي، حيث خاض ليفربول نهائي دوري الابطال في مواجهة توتنهام، في حين التقى طرفا مدينة لندن تشلسي وارسنال في نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

يدين تشلسي الى حارس مرماه الارجنتيني ويلي كاباييرو في المحافظة على نظافة شباكه في الشوط الأول بانقاذه اربع كرات خطرة.

كانت الفرصة البافارية الاولى عندما انفرد الفرنسي كينغسلي كومان بمرمى تشلسي لكنه سدد في الشباك الجانبية (11).

وتدخل كاباييرو للتصدي لانفراد للبولندي روبرت ليفاندوفسكي وحول كرته الى ركنية (14).

وتألق الحارس الارجنتيني مرة جديدة امام المهاجم البولندي وابعد كرته في اللحظة الاخيرة (27). وسدد توماس مولر كرة لولبية مرت بجانب القائم الايسر لمرمى تشلسي (29). ثم ارتقى مولر لكرة برأسه وسددها تخطت كاباييرو لكن العارضة تدخلت لانقاذ الموقف (35).

وتدخل مانويل نوير للمرة الاولى لانقاذ مرماه من تسديدة زاحفة لاسباني سيزار اسبيليكويتا بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة (43).

وبدأ تشلسي الشوط الثاني ضاغطا وكاد يفتتح التسجيل بعد كرة مرتدة تهيأت امام روس باركلي داخل المنطقة، لكن نوير تصدى لمحاولته ببراعة (48).

وبعدها بثلاث دقائق تقدم الفريق البافاري بعد لعبة مشتركة بين سيرج غنابري وليفاندوفسكي الذي اعاد الكرة الى زميله ليسجل من مسافة قريبة (50).

وكرر الثنائي السيناريو ذاته بعد ذلك ليضيف غنابري بيسراه الهدف الثاني بعيدا عن متناول كاباييرو (54). والمفارقة ان اهداف غنابري الستة في المسابقة القارية هذا الموسم جاءت في مدينة لندن بعد رباعيته في مرمى توتنهام (7-2) في دور المجموعات.

وفوت غنابري على نفسه تسجيل الهاتريك عندما سدد "على الطاير" كرة متقنة من مولر لكنها جاءت عالية جدا (59).

وخسر بايرن ميونيخ جهود كومان لاصابة بتمزق عضلي فحل بدلا منه البرازيلي فيليبي كوتينيو.

واختتم ليفاندوفسكي التسجيل بعد مجهود فردي رائع من الكندي الفونسو ديفيس رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم، لينفرد بصدارة الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم دورتموند النروجي ارلينغ هالاند.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 39 هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات، وفشل في زيارة الشباك في 7 مباريات فقط هذا الموسم.

وازدادت امور تشلسي سوءا بطرد اسبيليكويتا اثر توجيه كوعا باتجاه ليفاندوفسكي ليكمل فريقه الدقائق الست الاخيرة بعشرة لاعبين.

© 2020 AFP