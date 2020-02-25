فيروس كورونا: الصين تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أسبوعين

إجراءات التطهير الوقائي ضد فيروس كورونا داخل مبنى الجمعية الوطنية في سيول، كوريا الجنوبية، في 25 فبراير/ شباط 2020.

في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها الصين منذ أكثر من أسبوعين، تم الثلاثاء تسجيل 71 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ناجمة عن فيروس كورونا ليرتفع بذلك حالات الوفيات إلى 2663 حالة داخل الصين القارية.

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سجلت الصين الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في عدد الوفيات مقارنة بمجموع حالات الوفاة التي تم تسجيلها في البلاد منذ أكثر من أسبوعين، إذ ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين القارية الثلاثاء إلى 2663 حالة عقب تسجيل 71 وفاة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

وأضافت أنه في ما خص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت الاثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.

وأظهرت الحصيلة الجديدة أن العديد من المقاطعات الصينية لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ أيام عدة، في تأكيد لما أعلنته منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن الوباء بلغ ذروته فى الصين.

منظمة الصحة العالمية تقر بتراجع عدد الحالات في الصين

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس الإثنين إن ذروة الوباء في الصين حدثت بين 23 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير، وإن عدد الحالات الجديدة في البلد "يتراجع باطراد منذ ذلك الحين".

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجرا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوبي في الأيام التي تلت.

فرانس24/ أ ف ب