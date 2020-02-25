قوات النظام السوري تستعيد السيطرة على بلدة كفرنبل في جنوب محافظة إدلب

استعادت قوات النظام السوري الثلاثاء السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب "وسط قصف بري وجوي مكثف" وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، موضحا "أنها تكون بذلك قد سيطرت على 19 قرية وبلدة في أقل من 48 ساعة".

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام استعادت الثلاثاء السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب.



وقال المرصد إن قوات النظام "واصلت قضم المناطق في ريف إدلب الجنوبي، بعد تمهيد بري وجوي، وتمكنت (...) من السيطرة على بلدة كفرنبل، وسط قصف بري وجوي مكثف"، موضحا "أنها تكون بذلك قد سيطرت على 19 قرية وبلدة في أقل من 48 ساعة".

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وأضاف المرصد أن تسعة أطفال هم بين قتلى الضربات الجوية والقصف المدفعي الذي استهدف مدينة إدلب وبلدتي بنش ومعرة مصرين. بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن فإن "عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال قضوا في ضربات جوية للنظام السوري على بلدة معرة مصرين في محافظة إدلب فيما قتل ستة مدنيين في مدينة إدلب بينهم تلميذ وثلاثة مدرسين في قصف مدفعي استهدف مدارس عدة".



وأضاف أن "أربعة مدنيين آخرين بينهم أم وولداها قضوا في قصف استهدف بلدة بنش".



ونددت منظمة سيف ذي تشيلدرن غير الحكومية بمقتل المدنيين في بنش داعية إلى تحييد المدارس.



وقالت مديرة المنظمة صونيا كوش إن "هجمات اليوم هي مؤشر آخر إلى أن المعارك في شمال غرب سوريا بلغت مستوى كارثيا من العنف بحق الأطفال والمدنيين".

فرانس24/ أ ف ب