قوات النظام السوري تستعيد السيطرة على كفرنبل في محافظة إدلب (المرصد)

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بيروت (أ ف ب)

استعادت قوات النظام السوري الثلاثاء السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان قوات النظام "واصلت قضم المناطق في ريف إدلب الجنوبي، بعد تمهيد بري وجوي، وتمكنت (...) من السيطرة على بلدة كفرنبل، وسط قصف بري وجوي مكثف"، موضحا "انها تكون بذلك قد سيطرت على 19 قرية وبلدة في أقل من 48 ساعة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، افاد المرصد بمقتل 19 مدنيا في قصف للنظام طاول مدينة ادلب وبلدتي بنش ومعرة مصرين اللتين تبعدان حوالى 55 كلم شمال كفرنبل.

وباتت كفرنبل تحت سيطرة المعارضة السورية العام 2012 بعد نحو عام من بدء الانتفاضة السلمية ضد النظام السوري والتي سرعان ما تعرضت للقمع.

وضمت البلدة ناشطين معروفين مناهضين لدمشق بينهم رائد فارس وحمود الجنيد اللذان قتلا بايدي مسلحين مجهولين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وباتت قوات النظام تسيطر على نحو نصف محافظة ادلب التي شنت عليها في كانون الاول/ديسمبر هجوما واسع النطاق باسناد جوي روسي.

© 2020 AFP