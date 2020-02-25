وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك

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توفي الثلاثاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما وفق ما أفادت أسرته. وحكم مبارك مصر لثلاثة عقود إلى أن أطاحت به ثورة شعبية في العام 2011 جاءت في خضم انتفاضات الربيع العربي، أجبرته على التنحي عن الحكم. وأودع مبارك السجن لسنوات لكنه خرج من السجن في العام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه ومنها قتل متظاهرين خلال ثورة يناير.

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عن عمر ناهز 92 عاما، توفي الثلاثاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك حسب ما أكد صهره منير ثابت، ضابط الجيش السابق، لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال ثابت إن مبارك "توفي في مستشفى (الجلاء العسكري شرق القاهرة) والرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة".

وحكم حسني مبارك مصر لثلاثة عقود، بدأها في العام 1981، إلى أن أعلن تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011 وتسليمها "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" إثر ثورة شعبية جاءت في خضم ما عرف بثورات الربيع العربي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على مبارك في حزيران/يونيو 2012 بعد أن أدانته بتهم مرتبطة بقتل 239 متظاهرا إبان "ثورة يناير" 2011 ، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

#المتحدث_العسكرى : تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء . pic.twitter.com/9UTbu0zX1D — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) February 25, 2020

في الثاني من آذار/مارس 2017، برأت محكمة النقض مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين.

ولد محمد حسني مبارك في الرابع من أيار/مايو 1928 في عائلة من الطبقة الريفية المتوسطة في دلتا مصر. وصعد سلم الرتب العسكرية في الجيش إلى أن أصبح قائدا للقوات الجوية ثم نائبا للرئيس في نيسان/أبريل 1975.

وخلال مسيرته الطويلة، تعرض لست محاولات اغتيال ما جعله يرفض رفع حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ توليه الحكم.

فرانس24