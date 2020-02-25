وفاة مبارك: عباس يشيد بمن دعم الفلسطينيين من أجل "نيل الاستقلال" ونتانياهو يودع "صديقا شخصيا"

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مبارك إلى جانب نتانياهو وعباس في واشنطن، في عام 2010.

توالت ردود الفعل الدولية بعد وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثاء عن 92 عاما. فقد أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف مبارك في "دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه في الحرية والاستقلال"، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "كان زعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام مع إسرائيل". من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن العالم العربي "فقد رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة".

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بدأت ردود الفعل الدولية ترد بعد وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثاء عن 92 عاما. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمن أول من علقوا على وفاة مبارك إذ أشاد بمواقف الرئيس المصري السابق في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نيل حقوقه في الحرية والاستقلال، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وبعث عباس رسالة تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولعائلة مبارك.

صاحب المواقف "الوطنية والتاريخية"

واعتبرت الإمارات أن مبارك "صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة"، وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر: "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة".

وقال قرقاش إن مبارك "تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ".

نتانياهو: مبارك كان زعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مبارك "كان زعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل".



وقال نتانياهو: "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك".



وأضاف: "كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي، وقد التقيت به مرات عديدة وكونت انطباعا كبيرا عن التزامه بهذا السلام". وأوضح "سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك. أود أن أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري".

الملك سلمان يبعث برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعث برقية عزاء ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة مبارك.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الجيش المصري ينعى "قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة"

إلى ذلك، نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الرئيس السابق في بيان "ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

فرانس24/ أ ف ب