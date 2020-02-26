الدوري الأميركي: الغلبة لجيمس في المواجهة الأولى ضد وليامسون

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لوس انجليس (أ ف ب)

خرج ليبرون جيمس متفوقا في المواجهة المباشرة الأولى التي تجمعه بالنجم الصاعد زايون وليامسون، بتسجيله 40 نقطة قاد بها لوس أنجليس ليكرز للفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 118-109 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان لقاء الثلاثاء الأول بين المخضرم جيمس (35 عاما)، أفضل لاعب في دوري المحترفين أربع مرات، ووليامسون (19 عاما) الذي يخوض موسمه الأول في الـ "ان بي ايه"، وينظر إليه على نطاق واسع كخليفة محتمل لـ "الملك" في ملاعب كرة السلة الأميركية خلال الأعوام المقبلة.

وقدم جيمس واحدة من أفضل مبارياته مؤخرا، وأنهاها مع 40 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، وأضاف ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، ليقود فريقه الى تحقيق الفوز في قاعة "ستايبلز سنتر" في لوس أنجليس، بعد نحو 24 ساعة على استضافتها حفلا تأبينيا لأسطورة الفريق كوبي براينت الذي قضى في حادث تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.

في المقابل، سجل وليامسون 29 نقطة مع ست متابعات وثلاث تمريرات.

وحقق ليكرز في مباراة الأمس فوزه السادس تواليا والثامن في آخر تسع مباريات، معززا صدارته لترتيب المنطقة الغربية بالفوز الـ44 في 56 مباراة. وساهم انطوني ديفيس بـ21 نقطة و14 متابعة للفريق المضيف، بينما كان براندون إينغرام أفضل مسجل للخاسر مع 34 نقطة.

وحقق صاحب المركز الثاني خلف ليكرز في المنطقة، دنفر ناغتس، فوزه الثاني تواليا بعد خسارتين، وذلك على حساب ضيفه ديترويت بيستونز بنتيجة 115-98.

وأتى الفوز الـ40 في 58 مباراة لدنفر، بدفع أساسي من لاعبه جيرامي غرانت الذي كان أفضل مسجل في المباراة مع 29 نقطة.

- 50 فوزا لميلووكي -

وفي صدارة المنطقة الشرقية، واصل ميلووكي باكس تعزيز سجله الأفضل هذا الموسم، وحقق الفوز الخمسين في 58 مباراة، وذلك على حساب حامل اللقب تورونتو رابتورز بنتيجة 108-97.

وأنهى نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المباراة مع 19 نقطة و19 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، بينما كان أفضل مسجل في فريقه كريس ميدلتون مع 22 نقطة، علما أنه كان أيضا أفضل مسجل للفريق في فوزه الصعب الإثنين على واشنطن ويزاردز بعد التمديد، حين سجل 40 نقطة.

من جهته، كان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل لتورونتو مع 22 نقطة وست متابعات، وأضاف فريد فانفليت 14 نقطة.

وتلقى غولدن ستايت المتوج بطلا للدوري ثلاث مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، خسارة أمام ساكرامنتو كينغز بنتيجة 94-112، في مباراة هيمن عليها الضيوف بشكل كامل كامل من البداية حتى النهاية.

لكن غولدن ستايت المتراجع بشكل كبير هذا الموسم (يحتل المركز الأخير في ترتيب المنطقة الغربية مع 46 خسارة في 58 مباراة)، تلقى نبأ إيجابيا على الأقل قبل انطلاق اللقاء، بإعلان مدربه سيتف كير ان العودة المرتقبة لنجمه ستيفن كوري يرجح ان تكون في الأول من آذار/مارس، وذلك بعد غياب لأشهر بسبب الإصابة.

وفي بقية مباريات الإثنين، فاز بوسطن سلتيكس على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 118-106، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على شيكاغو بولز 124-122، وانديانا بايسرز على تشارلوت هورنتس 119 - 80.

© 2020 AFP