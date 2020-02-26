دورة الدوحة: جابر تطيح ببليشكوفا وتبلغ ربع النهائي

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الدوحة (أ ف ب)

تابعت التونسية أنس جابر تألقها في الآونة الأخيرة وبلغت ربع النهائي بتغلبها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة 6-4 و3-6 و6-4 الأربعاء في ثمن النهائي.

وكانت جابر تخوض ثمن النهائي للمرة الأولى في سادس مشاركها لها في دورة الدوحة، وواصلت بالتالي البناء على الانجاز الذي حققته الشهر الماضي عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، قبل الخروج على يد البطلة الأميركية صوفيا كينن.

وحققت جابر ما فشلت فيه في دورة دبي الأسبوع الماضي عندما خرجت من ثمن نهائي بصعوبة على يد الرومانية سيمونا هاليب في مباراة مثيرة، أرسلت فيها مرتين لحسم نتيجتها في صالحها في المجموعة الثالثة، وأنقذت ثلاث كرات كانت ستخرجها خالية الوفاض في الشوط الفاصل قبل أن تستسلم في الرابعة.

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع التشيكية بترا كفيتوفا الثامنة والفائزة على اللاتفية إيلينا أوستابنكو 6-2 و5-7 و6-1.

وهو الفوز الرابع لكفيتوفا في سبع مواجهات بينهما.

وتوجت كفيتوفا بلقب الدوحة عام 2018 على حساب الإسبانية غاربيني موغوروسا، وبطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 ووصيفة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وأكدت كفيتوفا أنها عانت الأمرين بسبب الرياح القوية في الملعب، وقالت لموقع رابطة اللاعبات المحترفات "لا توجد فرصة للعب بخطط تكتيكية في هذه الرياح"، مضيفة "الرياح تغير كل شيء. حاولت التركيز والصبر، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر صعبا بعض الشيء".

وبلغت الاسترالية أشلي بارتي الأولى والروسية سفتلانا كوزنتسوفا الدور ذاته دون أن تلعبا بسبب انسحاب منافستيهما الكازخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عشرة والتي خاضت أربع مباريات نهائية هذا العام، والأميركية أماندا أنيسيموفا على التوالي.

وتلتقي بارتي في ربع النهائي الإسبانية غاربيني موغوروسا الحادية عشرة أو الأوكرانية دايانا ياستريمسكا، وكوزنتسوفا مع السويسرية بيليندا بنتشيتش الرابعة والتي تغلبت على الكازخستانية الأخرى يوليا بوتينتسيفا 6-4 و6-3.

وحجزت البيلاروسية أرينا سابالنكا التاسعة بطاقتها الى ربع النهائي بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري الخامسة عشرة 6-3 و6-صفر، لتضرب موعدا مع الصينية جينغ سايساي الفائزة على الهولندية كيكي برتينز السابعة 3-6 و6-3 و6-4

© 2020 AFP