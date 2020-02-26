سولسكاير يرى ضرورة عودة مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال

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لندن (أ ف ب)

يرى المدرب النروجي لمانشستر يونايتد الانكليزي أولي غونار سولسكاير ان معاناة فريقه ستزيد كلما طال غيابه عن مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، وذلك بعد إعلان النادي عن ارقام مالية مخيبة للآمال.

ويستعد يونايتد لمواجهة بروج البلجيكي الخميس في دور الـ32 من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

وقد تمنح المسابقة فريق "الشياطين الحمر" فرصة العودة الى دوري الابطال بحال احرازه اللقب، نظرا لصعوبة معركة التأهل في الدوري المحلي.

وبحال فشله بالتأهل للموسم الثاني تواليا الى المسابقة القارية الاولى، سيجد يونايتد صعوبة في رفع نوعية اللاعبين الذين سيستقدمهم في فترات الانتقال المقبلة.

وحقق يونايتد إيرادات بلغت 627,1 مليون جنيه استرليني (811 مليون دولار أميركي) العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاضها بين 560 مليون جنيه و580 مليون جنيه في 2020.

وأظهرت أرقام الربع الثاني الصادرة الثلاثاء تراجع إيرادات البث التلفزيوني بشكل حاد، نظرا لغياب يونايتد عن دوري ابطال اوروبا.

وقال سولسكاير، مهاجم الفريق سابقا، في مؤتمر صحافي الاربعاء عشية المباراة "نحن فريق كبير، لدينا مالية جيدة. لكن بالطبع كلما طالت فترة غيابك زادت معاناتك، لذا نطمح في العودة الى دوري الابطال، لأسباب كروية ومالية ستساعد النادي".

وأضاف "يجب ان نركز على المباراة التالية، هذه المسابقة الان، ثم الاحد في الدوري، وبعدها مسابقة الكأس الخميس. بعدها مباراة في الدوري وآمل في المزيد من المباريات الاوروبية".

وتابع سولسكاير ان قدوم لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديش الشهر الماضي، عزز صفوف الفريق الذي ارتقى الى المركز الخامس في ترتيب الدوري.

وسجل فرنانديش هدفه الاول خلال الفوز على واتفورد 3-صفر الاحد، وكان عنصرا رئيسا خلال الفوز الهام على تشلسي 2-صفر الاسبوع الماضي، وقال سولسكاير "نشعر بأننا أضفنا نوعية جيدة مع برونو، بالطبع. قدوم برونو يمنحنا نكهة مختلفة".

وأضاف "هو لاعب يحب التمرير بين الخطوط، الكرات الأمامية، يحب المخاطرة، وهذا ما يجب أن يفعله لاعب من مانشستر يونايتد".

© 2020 AFP