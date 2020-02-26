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فرنسا: بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وزوجته في قضية وظائف وهمية

فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب خلال مهرجان انتخابي في باريس 9 أبريل/نيسان 2017. © أ ف ب

انطلقت الأربعاء في باريس محاكمة رئيس الوزراء السابق والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية في 2017 فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب، في قضية شبهات وظائف برلمانية وهمية استفادت منها بينيلوب واثنان من أبناء فيون مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت من الأموال العامة. وأكد عبد الله ملكاوي موفد فرانس24 إلى المحكمة، أنه يمكن أن يحكم على المتهمين بالسجن وبدفع غرامات كبيرة وعقوبات أخرى تمنعهم من الترشح للانتخابات. ويفترض أن يطالب محامو المتهمين بتخفيف العقوبات.