تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#وفاة مبارك
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

فرنسا: بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وزوجته في قضية وظائف وهمية

نشرت في: آخر تحديث:

فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب خلال مهرجان انتخابي في باريس 9 أبريل/نيسان 2017.
فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب خلال مهرجان انتخابي في باريس 9 أبريل/نيسان 2017. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : عبد الله ملكاوي تابِع

انطلقت الأربعاء في باريس محاكمة رئيس الوزراء السابق والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية في 2017 فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب، في قضية شبهات وظائف برلمانية وهمية استفادت منها بينيلوب واثنان من أبناء فيون مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت من الأموال العامة. وأكد عبد الله ملكاوي موفد فرانس24 إلى المحكمة، أنه يمكن أن يحكم على المتهمين بالسجن وبدفع غرامات كبيرة وعقوبات أخرى تمنعهم من الترشح للانتخابات. ويفترض أن يطالب محامو المتهمين بتخفيف العقوبات.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.