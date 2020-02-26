وفاة أول فرنسي في باريس جراء فيروس كورونا
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سجلت وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة أن المصاب فارق الحياة ليل الثلاثاء الأربعاء في باريس مشيرة إلى أنه كان في الستين من العمر.
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء وفاة أول فرنسي جراء فيروس كورونا المستجد، وأوضحت أنه كان في الستين من العمر.
في المجمل، سجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا، خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 شباط/فبراير.
فرانس24/أ ف ب
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