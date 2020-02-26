مجموعة من الملابس الإسلامية من تصميم ابنة الرئيس الشيشاني في عرض للأزياء بباريس

في إطار مبادرة تحمل عنوان "مواسم روسية" التي تهدف إلى تعريف الجمهور الأوروبي بالثقافة الروسية، قدمت عائشة قديروفا ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الثلاثاء، مجموعة من الملابس الإسلامية لدار "فردوس" للأزياء التي تملكها، خلال عرض أزياء في وسط العاصمة الفرنسية باريس.

إعلان اقرأ المزيد

قدمت عائشة قديروفا ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الثلاثاء مجموعة من الملابس الإسلامية لماركة "فردوس" التي تملكها خلال عرض أزياء قرب جادة الشانزليزيه في وسط باريس.



وخلال التظاهرة، شاركت نحو 80 عارضة بفساتين طويلة سوداء وخمرية وبألوان أخرى فضلا عن فساتين أعراس بيضاء في دار "لو ماروا" الخاصة الفخمة في وسط العاصمة الفرنسية على أنغام موسيقى شيشانية تقليدية.



وصرحت عائشة قديروفا للصحافيين "هذا يوم مهم جدا بالنسبة لي. أريد أن يرى الجميع غنى ثقافتنا وأن الموضة جزء منها". وأضافت أن "النساء المسلمات تدرك أنه من المهم احترام تقاليد ثقافتهن مع المحافظة على أنوثتهن. فساتين -فردوس- أنيقة وفخمة".



وحضر أكثر من مئة شخص عرض الأزياء وصفقوا بحرارة في ختامه.



وقد أسست مدني قديروفا زوجة الزعيم الشيشاني دار "فردوس" للأزياء في 2009. وقد تولت ابنته عائشة إدارتها العام 2016.



ونظمت "أمسية الموضة الشيشانية" هذه في إطار مبادرة "مواسم روسية" التي تهدف إلى تعريف الجمهور الأوروبي بالثقافة الروسية مع حوالى 400 فعالية مقررة طوال السنة في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.



وأوضح أليكسي ليبيديف مدير "مواسم روسية" في بيان "ندعم بفرح مبادرة دار فردوس للأزياء الهادفة إلى تعريف الباريسيين بإرث الشعب الشيشاني الثقافي".



وباشرت "مواسم روسية" موسمها الرابع بعد فعاليات في اليابان العام 2017 وفي إيطاليا في 2018 وفي ألمانيا العام الماضي.

فرانس24/ أ ف ب