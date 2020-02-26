"مراسلون بلا حدود" تتهم ايران بالتستر على تفشي فيروس كورونا

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باريس (أ ف ب)

اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء إيران بالتستر على معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميا ب 19 شخصا في هذا البلد منددة أيضا بقمع الصحافيين المستقلين.

وذكرت المنظمة "تؤكد السلطات أنها تسيطر على الوضع لكنها ترفض كشف العدد الدقيق للمصابين والمتوفين وتمنع الصحافيين من القيام بعملهم".

وكتبت "في 23 شباط/فبراير استدعي الصحافي المستقل محمد مساعد وخضع للاستجواب امام عنصار جهاز استخبارات حرس الثورة بعد نشر رسائل حول الوباء على مواقع التواصل الاجتماعي".

واكدت الافراج عنه لكن تم اغلاق حسابيه على تويتر وتلغرام وكذلك حجز هاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

والأربعاء، أعلنت إيران عن أربع وفيات جديدة ما يرفع إلى 19 عدد المتوفين و139 إصابة.

ويؤرة الفيروس في إيران مدينة قم على بعد 150 كلم جنوب غرب طهران.

وتستند المنظمة إلى تصريحات النائب عن قم أحمد أمير العبادي فارهاني الذي أكد الإثنين أن الوباء أدى إلى وفاة 50 شخصا في مدينته متهما وزارة الصحة بالتأخر في الإعلان عن تفشي الفيروس.

وقال المسؤول عن المكتب المحلي للمنظمة رضا معيني "منذ عام تحجب الجمهورية الإسلامية المعلومات عن الأزمات والكوارث - فيضانات واحتجاجات شعبية وإسقاط طائرة بوينغ أوكرانية".

وأضاف ان "حجب المعلومات قد يقتل".

وإيران الخاضعة لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي في مرمى الولايات المتحدة.

والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده "قلقة جدا للمعلومات التي تحدثت عن أن النظام الإيراني أخفى معلومات مهمة عن تفشي الفيروس في هذا البلد".

ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني باتهام الولايات المتحدة الأربعاء بنشر "الخوف" بشأن فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP