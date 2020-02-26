السلطات المصرية تقرر إقامة جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك في القاهرة

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

قال مراسل فرانس24 في مصر إنه "سيتم إقامة جنازة عسكرية (للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك) بعد صلاة الظهر اليوم في جامع المشير طنطاوي (في القاهرة) والذي عادة ما تقام فيه الجنازات العسكرية". وأضاف تامر عز الدين "القانون العسكري يفيد بأن كل من شارك في حرب أكتوبر هم أعضاء في القوات المسلحة حتى وفاتهم ويتمتعون بكافة المزايا.. والرئاسة نعت مبارك على أنه بطل من أبطال حرب أكتوبر وقدمت العزاء لأسرته". وأعلنت القاهرة الحداد ثلاثة أيام على مبارك الذي توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما. وأضاف مراسلنا "معلومات عن حضور رفيع المستوى من داخل مصر وخارجها".