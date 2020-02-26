وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد

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بيروت (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء تسجيل الإصابة الثانية بفيروس كورونا المستجد لدى لبنانية وصلت من إيران، على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الحالة الأولى.

وأكدت في بيان "تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس الكورونا المستجد كوفيد-19"، موضحة أن المريضة كانت في زيارة دينية إلى إيران وعادت إلى لبنان في 20 شباط/فبراير "على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى".

وخضعت المصابة، وفق البيان، للعزل في المستشفى بعد أربعة أيام من وصولها إلى لبنان و"وضعها الصحي مستقرّ حالياً".

وأعلن لبنان الجمعة الماضي تأكيد أول إصابة للبنانية (45 عاماً) وصلت على طائرة من مدينة قم الإيرانية.

ويتوجّه آلاف اللبنانيين سنوياً إلى إيران لزيارة المقامات الشيعية وأبرزها مدينة قم، حيث سجلت السلطات الإيرانية منتصف الاسبوع الماضي أولى حالات الوفاة المؤكدة جراء الوباء في الشرق الأوسط.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء تسجيل 78,190 إصابة بمرض كوفيد-19 في الصين، بينها 2718 حالة أدت إلى الوفاة، بينما سجلت 2790 حالة و44 وفاة في 37 دولة أخرى.

وقالت إن عدد حالات الإصابة بالفيروس تُسجل بوتيرة أسرع كل يوم خارج الصين مما هو داخل البلد المترامي الأطراف الأكثر تأثراً بالوباء.

© 2020 AFP