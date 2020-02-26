يوروبا ليغ: رينجرز أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

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براغا (البرتغال) (أ ف ب)

بات غلاسكو رينجرز الاسكتلندي أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، بعدما كرر فوزه على مضيفه براغا البرتغالي 1-صفر الاربعاء في اياب دور الـ32.

وكان رجال المدرب الانكليزي ستيفن جيرارد فازوا ذهابا 3-2، ومنحهم فوزهم الثاني المهاجم الانكليزي راين كنت بتسديدة يسارية ارضية اثر هجمة مرتدة في الدقيقة 61.

وأهدر رينجرز ركلة جزاء قبل الاستراحة عبر لاعب وسطه الروماني الشاب يانيس هاجي، نجل نجم كرة القدم الرومانية السابق جورجي هاجي وصاحب هدفين في مباراة الذهاب.

وهذه اول مرة يبلغ فيها رينجرز ثمن النهائي منذ عام 2011، علما بانه قلب تاخره ذهابا بهدفين الى فوز صعب 3-2 في آخر ثلث ساعة.

وكان رينجرز الطرف الافضل في المباراة لكنه افتقد للنجاعة بسبب غياب هدافه الكولومبي الفريدو موريلوس الموقوف، ولم ينجح المضيف سوى باصابة القائم قبل ثلث ساعة على نهاية الوقت عبر مهاجمه باولينيو.

ويحاول رينجرز تعويض اخفاقه في الدوري المحلي، حيث يتخلف بفارق 12 نقطة عن غريمه التاريخي سلتيك.

وتقام باقي مباريات اياب دور الـ32 يوم الخميس وابرزها اياكس امستردام الهولندي مع خيتافي الاسباني، ارسنال الانكليزي مع اولمبياكوس اليوناني، مانشستر يونايتد الانكليزي مع بروج البلجيكي وانتر الايطالي مع لودوغوريتس البلغاري.

وتسحب قرعة ثمن النهائي يوم الجمعة في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينيتش.

© 2020 AFP