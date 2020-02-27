إجراءات مشددة حول العالم مع بلوغ فيروس كورونا "نقطة حاسمة" وماكرون يحذر من تفشيه في فرنسا

خريطة عالمية لفيروس كورونا داخل قاعة عمل فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية ، 27 فبراير/ شباط 2020.

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره خارج الصين، ليدخل مرحلة حاسمة وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية. وفي الأثناء تشدد الإجراءات الوقائية حول العالم، فقد علقت السعودية توافد المعتمرين إلى مكة، وأغلقت اليابان المدارس، فيما أرجأت كوريا الشمالية العودة إلى الدراسة. و في فرنسا حذر الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس من انتشار الفيروس قائلا "نحن أمام وباء" و"علينا أن نواجهه على أحسن وجه".

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أكد مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً، مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين فاق العدد اليومي للإصابات الجديدة في العالم العدد في الصين حيث ظهر الفيروس. وقال "إذا تصرفتم بحزم الآن، فيمكن احتواء الفيروس، يمكن تفادي إصابة الناس بالمرض، يمكن أن تنقذوا أرواحاً، نصيحتي هي التصرف سريعاً"، واصفاُ الفيروس بأنه "خطير جداً".

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، غداة الإعلان عن وفاة أول فرنسي وهو رجل ستيني لم يزر قط منطقة ينتشر فيها المرض، "نحن أمام وباء" و"علينا أن نواجهه على أحسن وجه".

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الخميس أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ 38 حالة مؤكدة "بحلول الساعة السابعة مساء" (18 ت.غ) مقابل الـ18 حالة سبق وتم رصدها الأربعاء.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره خارج الصين، وتشدد الإجراءات الوقائية حول العالم، فقد علقت السعودية توافد المعتمرين إلى مكة، وأغلقت اليابان المدارس، فيما أرجأت كوريا الشمالية العودة إلى الدراسة.

الصين وكوريا الجنوبية

وكانت الصين حيث انطلق الفيروس حتى وقت قصير المركز العالمي الوحيد للوباء، لكن ظهور حالات إصابة جديدة في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران أيضاً زاد المخاوف من تحولها إلى بؤر انتشار إضافية للفيروس.

وفي كوريا الجنوبية، المركز الرئيسي للمرض خارج الصين، يزداد عدد الإصابات بشكل كبير. وأشارت سيول إلى أن عدد الإصابات اليومية الإضافية الخميس فاق الـ500 إصابة.

وفي مناطق أخرى في العالم، يجري الإعلان يومياً عن اكتشاف حالات إصابة جديدة.

وبلغ عدد الإصابات في الصين حتى الآن 78600 إصابة بينها 2747 وفاة.

وينتشر الفيروس حالياً في أكثر من 45 بلداً، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 3600، مع أكثر من 50 وفاة.

إجراء احترازي

وكإجراء احترازي، علقت السعودية "موقتاً" دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها وزيارة المدينة المنورة. وتستقطب مناسك العمرة ملايين المسلمين سنويا من مختلف بلدان العالم.

وفي تدبير مشدد آخر، طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إغلاق المدارس العامة في البلاد موقتاً ابتداء من الإثنين.

ورغم أنها لا زالت بمنأى عن انتشار الوباء نسبيا، تقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لمواجهة الوباء "على مستوى أكبر"، بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أنه سيقرر "في الوقت المناسب" فرض قيود جديدة من وإلى المناطق الموبوءة، مثل إيطاليا، وكوريا الجنوبية.

وتفرض الولايات المتحدة أصلاً منعاً على دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال الأسبوعين الفائتين.



تحسن الوضع في الصين

أكدت إيران الخميس تسجيل 7 وفيات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26، وهو الأعلى خارج الصين.

وتبدي الصين التي اتخذت إجراءات احترازية قاسية على أراضيها مع حجرها على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوباي، كذلك خشية من الحالات "المستوردة" من دول أخرى، ومنها السعودية.

وأعلنت مدينة بكين الأربعاء أن الوافدين من دول أخرى "طالها الفيروس بشكل كبير" عليهم أن يخضعوا للحجر لمدة 14 يوماً.

مع ذلك، يبدو أن الفيروس بلغ ذروته في الصين حيث انخفض عدد الوفيات اليومية. وأعلنت السلطات عن 29 حالة وفاة إضافية فقط في أدنى عدد منذ نحو شهر.



إيطاليا بؤرة جديدة

وتثير دول غير الصين حالة من القلق، خصوصاً إيطاليا التي تبدو وكأنها باتت بؤرة لتفشي الفيروس.

ووصل كورونا المستجد إلى البرازيل عبر برازيلي عائد من إيطاليا. وسجلت اليونان وإسبانيا وكرواتيا والنمسا والدنمارك وألمانيا حالة إصابة على الأقل لأشخاص تلقوا العودة بعد زيارتهم لإيطاليا.

وعززت دول أوروبية عديدة إجراءاتها الوقائية، وأوصت مواطنيها بعدم زيارة المناطق الإيطالية التي طالها الفيروس.

واتخذت روما من جهتها تدابير قاسية، عبر عزل 11 مدينة في الشمال، رئة البلاد الاقتصادية.

ولم تعد إفريقيا أيضاً بمنأى عن الفيروس، رغم أن عدد الإصابات لا يزال منخفضاً. وبات إيطالي وصل إلى الجزائر ثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد في القارة بعد تسجيل إصابة سابقة في مصر.



مواجهة أفضل

في مناطق أخرى في أوروبا، سجلت حالات إصابة في سويسرا والنرويج ومقدونيا الشمالية. وأعلنت إستونيا الخميس عن أول إصابة لدى إيراني يعيش فيها.

وفي ظل هذا السياق من القلق في أوروبا، انخفضت البورصات الرئيسية في القارة عند افتتاحها الخميس، حيث سجلت بورصة لندن انخفاضاً بنسبة 2,5%، وميلانو بنسبة 2,3%، وباريس وفرانكفورت بنسبة 2,4%.



فرانس24/ أ ف ب

