إسرائيل تنصح رعاياها بتجنّب السفر إلى الخارج خشية تفشي فيروس كورونا

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القدس (أ ف ب)

نصحت الحكومة الإسرائيلية رعاياها ليل الأربعاء-الخميس بتجنّب السفر إلى الخارج بهدف حماية الدولة العبرية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تعميم نشر في وقت متأخر من ليل الأربعاء، حضّت وزارة الصحّة الإسرائيليين على "عدم التوجّه إلى إيطاليا" حيث بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ 12 حالة من أصل 400 إصابة.

وأكدت الوزارة وجود "احتمال كبير أن يكون المرض قد تفشى في دول أوروبية أخرى وفي أنحاء أخرى من العالم، لذا تحضّ وزارة الصحّة المواطنين على إعادة النظر في سفرهم إلى الخارج".

ونصحت الوزارة الإسرائيليين بـ"ضرورة تجنّب" المشاركة في "مؤتمرات دولية" والسفر للمشاركة في "فاعليات دينية يجتمع فيها أشخاص من مختلف الدول"، وذلك في تعميم تصدّر ليلاً عناوين المواقع الإخبارية الإسرائيلية على شبكة الإنترنت.

ولم تشر السلطات إلى أيّ مناسبة محددة إلا أن التدبير يمكن أن يطبق نظرياً على عرب إسرائيل وغالبيتهم من المسلمين، الذين قد يرغبون بالتوجّه إلى مكّة لأداء العمرة أو الحجّ، علماً بأنّ السعودية علّقت فجر الخميس دخول المعتمرين بهدف منع الوباء من الوصول إلى المملكة.

وسجّلت إسرائيل حتى اليوم إصابتين مؤكّدتين بفيروس كورونا المستجد.

ويثير بث "أخبار مضلّلة" حول فيروس كورونا المخاوف من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 2 آذار/مارس، وفق ما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع.

وقد تكون هذه الانتخابات مفصلية للمسيرة السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سيمثل في منتصف آذار/مارس أمام القضاء بتهم فساد واحتيال وإساءة الأمانة.

© 2020 AFP