إصابة 3 جنود سوريين بصواريخ إسرائيلية قرب الجولان (اعلام رسمي)

إعلان اقرأ المزيد

دمشق (أ ف ب)

أصيب ثلاثة جنود سوريين على الأقل مساء الخميس بصواريخ إسرائيلية في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، وفق وكالة الانباء الرسمية السورية سانا.

وقالت سانا إن "مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة المحررة ما تسبب بإصابة 3 جنود".

يأتي ذلك بعد ساعات على مقتل مواطن سوري ينشط في إطار مجموعة موالية لحزب الله اللبناني الخميس باستهداف طائرة اسرائيلية مسيّرة لسيارته في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر" في محافظة القنيطرة، ما تسبب بمقتل سائقها وهو عنصر في "المقاومة السورية لتحرير الجولان".

وأسّس حزب الله هذه المجموعة قبل أكثر من ست سنوات لشنّ عمليات ضد اسرائيل في مرتفعات الجولان، وترأسها القيادي في الحزب سمير القنطار الذي قتل بقصف اسرائيلي قرب دمشق نهاية العام 2015.

وتحدثت سانا من جهتها عن "استشهاد مدنيّ باستهداف سيارته من قبل طائرة مسيّرة للعدو الإسرائيلي جنوب بلدة حضر" من دون أي تفاصيل أخرى.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات في سوريا، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله الذي يقاتل في سوريا بشكل علني منذ العام 2013 دعماً لقوات النظام.

وقتل ستة مقاتلين موالين لإيران ليل الأحد الإثنين، بينهم عنصران من حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية بضربات شنّتها اسرائيل قرب دمشق.

وتُكرّر اسرائيل التأكيد أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله.

© 2020 AFP