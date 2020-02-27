بطولة إسبانيا: فرصة امام سوسييداد لانتزاع المركز الثالث موقتا

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مدريد (أ ف ب)

يملك ريال سوسييداد فرصة انتزاع المركز الثالث بفارق الاهداف عن اتلتيكو مدريد وإشبيلية عندما يستضيف فياريال الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم والتي يبرز فيها لقاء الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الاحد.

وحقق الفريق الباسكي نتائج لافتة خلال الموسم الحالي ابرزها اخراج ريال مدريد من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بفوزه عليه 4-3 في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو.

واهلت هذه النتائج ريال سوسييداد الذي يمني النفس بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، الى دخول معترك المنافسة بقوة على المراكز المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل حيث يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد وإشبيلية الشريكين في المركز الثالث.

ويتألق في صفوفه على وجه التحديد الشابان السويدي الكسندر ايساك الذي سجل 14 هدفا في مختلف المسابقات بالاضافة الى النروجي مارتن اوديغارد المعار من ريال مدريد مع 7 اهداف و8 تمريرات حاسمة.

واشاد مدرب سوسييداد إيمانول ألغواسيل بلاعبي فريقه بقوله "لدي فريق رائع مستعد للموت مع افكاري. شعور رائع ان تدخل المباراة وانت واثق من تقديم عرض جيد والخروج فائزا".

كما كال المديح لاوديغارد بقوله "ندرك جميعا انه لاعب جيد لكن الفريق يسانده ايضا لكي يبرز موهبته. انه لاعب ناضج يدرك تماما المراحل التي يتعين عليه ان يمر بها. يستطيع ان يبلغ المستوى الاعلى في لا ليغا وهذا يعني اللعب في الفريق الاول لريال مدريد".

في المقابل، يعاني بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة من ستة انتصارات فقط بينها فوزان في مبارياته الـ13 الأخيرة.

ويبدو أتلتيكو مدريد مرشحا فوق العادة لتحقيق انتصاراه الثاني على التوالي والثاني عشر هذا الموسم عندما يحل ضيفا على إسبانيول صاحب المركز الأخير، والأمر ذاته بالنسبة لشريكه إشبيلية الذي يستضيف أوساسونا الثاني عشر.

ويحل خيتافي مفاجأة الموسم ضيفا على ريال مايوركا الثامن عشر في سعيه إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الاخيرتين، والمركز الثالث الذي تنازل عنه في المرحلة الماضية بسقوطه الكبير امام ضيفه اشبيلية بثلاثية نظيفة.

ويأمل فالنسيا في وضع حد لنزيف النقاط في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري والتي لم يذق فيها طعم الفوز عندما يستضيف ريال بيتيس الثالث عشر.

وسيحاول ريال مدريد ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف غريمه التقليدي برشلونة من خلال الفوز عليه وانتزاع الصدارة منه.

ولم تكن استعدادات الفريق الملكي مثالية لخوض الكلاسيكو لانه سقط على ملعبه ايضا امام مانشستر سيتي الانكليزي 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الاربعاء لتتعقد اموره في بلوغ ربع النهائي، في ثالث مباراة في مختلف المسابقات لم يتذوق فيها طعم الفوز بعد التعادل مع سلتا فيغو (2-2) في سانتياغو برنابيو والخسارة أمام مضيفه ليفانتي صفر-1 في المرحلة الماضية والتي كلفته التخلي عن الصدارة بفارق نقطتين خلف النادي الكاتالوني.

في المقابل عاد برشلونة، المنتشي بأربع انتصارات متتالية في الليغا، من إيطاليا بتعادل ثمين مع نابولي (1-1) يعزز من حظوظه في بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.

وهنا البرنامج (توقيت غرينيتش):

- الجمعة:

(20:00) ريال سوسييداد - بلد الوليد

- السبت:

(12:00) إيبار - ليفانتي

(15:00) فالنسيا - ريال بيتيس

(17:30) ليغانيس - ألافيس

(20:00) غرناطة - سلتا فيغو

- الأحد:

(11:00) إشبيلية - اوساسونا

(13:00) أتلتيك بلباو - فياريال

(15:00) إسبانيول - أتلتيكو مدريد

(17:30) ريال مايوركا - خيتافي

(20:00) ريال مدريد - برشلونة

© 2020 AFP