تونس: حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ تنال ثقة البرلمان

نالت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ فجر الخميس ثقة البرلمان، بعد تصويت 129 نائبا بنعم مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها وامتناع نائب واحد. وبذلك تنتهي مفاوضات عسيرة دامت أربعة أشهر تمخض عنها أخيرا وبعد نقاش طويل استغرق أكثر من 14 ساعة، حكومة مطالبة الآن بمواجهة تحدي قضايا اجتماعية واقتصادية معقدة، إلى جانب التحديات الأمنية.

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منح البرلمان التونسي فجر الخميس حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ الثقة، لتسدل بذلك الستارة على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة والمخاض العسير لولادة هذه الحكومة التي يتعيّن عليها الآن التصدي لملفات اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.



وبعد نقاش طويل استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائبا مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها بينها امتنع نائب واحد عن التصويت.



وينص الدستور التونسي على أنه "عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها" و"يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين" الدستورية.

اليمين الدستورية في قصر قرطاج



وبناء عليه سيؤدي الفخفاخ وأعضاء فريقه الحكومي اليمين الدستورية خلال حفل سيقام الخميس في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي لم يوضح في أي ساعة بالتحديد سيجري ذلك.



وأصبح الفخفاخ (47 عاما) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.



وقال الفخفاخ في مستهل جلسة التصويت على الثقة إن فريقه الوزاري سيعمل "لكي يسترجع الثقة في قدرة تونس على النهوض والشموخ والرقي".



وتضم الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضوا ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلا وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعدا من أصل 217).



كما تضم الحكومة كل من حزب "التيار الديمقراطي" بثلاثة وزراء و"حركة الشعب" بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة "تحيا تونس" حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة "الاصلاح الوطني" في البرلمان.

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"حكومة قوية مستعدة للتضحيات"



وقدم الفخفاخ أولويات برنامج عمل حكومته "القوية والقادرة والمستعدة للتضحيات" والذي يرتكز أساسا على محاربة الجريمة ومقاومة غلاء الأسعار وإنعاش الاقتصاد وتفكيك منظومة الفساد وإصلاح قطاعات الإدارة العمومية والصحة والتعليم.



ويأتي في صدارة الاهتمامات ملف التشغيل والتضخم والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وتبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14,9 بالمئة وتضخم من 5,9%. في حين لم يتجاوز إجمالي النمو الاقتصادي 1% في 2019 بمجتمع يبلغ عدد سكانه 11,8 مليون شخص.

إضافة إلى أن الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة يمثل مؤشرا مهما بالنسبة للمانحين الدوليين لتونس، هذه الديمقراطية الفتية التي تسعى عبر القروض إلى تجاوز تعثر الاقتصاد. ومن المتوقع ان تحصل البلاد في أبريل/نيسان على آخر دفعة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي (بدأت في 2016)، على أن تبدأ في تسديدها في 2020.



ولم يستقر الوضع الأمني في البلاد بعد، حيث إنها لا تزال السلطات تدعو لليقظة من هجمات الجماعات الجهادية المسلحة.





فرانس24/ أ ف ب