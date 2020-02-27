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سوريا: مصرع جنديين تركيين وجرح اثنين إثر غارة جوية على إدلب

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قوات تركية منتشرة قرب إدلب شمال غرب سوريا. 11 فبراير/شباط 2020.
قوات تركية منتشرة قرب إدلب شمال غرب سوريا. 11 فبراير/شباط 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : كمال البني

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس عن مصرع جنديين تركيين وجرح اثنين آخرين في غارة جوية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. وردت القوات التركية بضرب "أهداف للنظام" السوري. وبمقتل الجنديين يرتفع إلى 19 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا بنيران النظام السوري في إدلب هذا الشهر.

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قتل جنديان تركيان وجرح اثنان آخران في غارة جوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس.

وردت أنقرة التي تدعم فصائل مسلحة في المنطقة فورا على الهجوم بضرب "أهداف للنظام" السوري، وفق ما ذكرت الوزارة على تويتر.

وبمقتل الجنديين يرتفع إلى 19 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا بنيران النظام السوري في إدلب هذا الشهر.

وتشن دمشق مدعومة بضربات جوية روسية هجوما لاستعادة إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة.

ولقد أجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم منذ ديسمبر/كانون الأول، في أكبر نزوح منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل قرابة تسع سنوات.

وتسببت الهجمات التي استهدفت القوات التركية في توتر العلاقات بين روسيا، حليفة النظام، وتركيا.

وحضت أنقرة النظام السوري على التراجع قبل نهاية فبراير/شباط إلى ما وراء مواقع عسكرية أقامتها في إدلب.

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون روسيون، جولة ثانية من المحادثات مع نظرائهم الأتراك الخميس.

فرانس 24/ أ ف ب

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