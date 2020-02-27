حكومة إلياس الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية

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تونس (أ ف ب)

أدى أعضاء حكومة إلياس الفخفاخ الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج غداة نيل الثقة من نواب البرلمان.

ونطق أعضاء الحكومة بالقسم التالي "أقسم بالله العظيم أن أعمل باخلاص لخير تونس وأن احترم دستورها وتشريعاتها وان ارعى مصالحها وان التزم بالولاء لها".

وتتسلم حكومة الفخفاخ رسميّا مهامها الجمعة اثر موكب سينتظم بحضور حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها يوسف الشاهد.

ومنح البرلمان التونسي فجر الخميس حكومة رئيس الوزراء المكلّف إلياس الفخفاخ الثقة، لتنسدل بذلك الستارة على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة والمخاض العسير لولادة هذه الحكومة التي يتعيّن عليها الآن التصدّي لملفّات اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد.

وبعد نقاش ماراثوني استغرق أكثر من 14 ساعة حصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها بينها امتنع نائب واحد عن التصويت.

تضم الحكومة الجديدة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضواً ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلاً وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعداً من أصل 217).

ويشارك في الحكومة كل من حزب "التيار الديمقراطي" بثلاثة وزراء و"حركة الشعب" بوزارتين وبمثل ذلك لكل من حركة "تحيا تونس" حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ولكتلة "الاصلاح الوطني" في البرلمان.

وتولت شخصيات قُدمت كمستقلة وزارات الخارجية والعدل والداخلية والدفاع.

أصبح الفخفاخ (47 عاماً) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وسبق أن تولى الفخفاخ حقيبة السياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية.

© 2020 AFP